Comment invoquer des extraterrestres selon Demi Lovato et Kesha

Demi Lovato a récemment fait la une des journaux pour son contact avec l’autre partie.

De chanter avec des extraterrestres à prétendre avoir été invoqué par eux, Lovato a tout fait. Et grâce à une interview qu’ils ont réalisée l’année dernière, vous aussi !

Demi Lovato a révélé comment invoquer des extraterrestres sur le podcast de Kesha.

Lovato a participé au podcast de Kesha, « Kesha and The Creepies », en décembre 2020, et a tout parlé des extraterrestres, des méthodes pour développer les capacités psychiques, de la projection astrale et de l’évolution par la découverte de soi.

« J’ai toujours été croyant. Quand j’étais jeune, j’étais très intéressé par les planètes, et pour Noël, un an, j’ai demandé un télescope… J’ai toujours été fasciné », a déclaré Lovato sur le podcast.

Lovato dit qu’ils ont vraiment plongé dans la recherche sur les extraterrestres au cours de la dernière année, et après avoir regardé le documentaire de Steven Greer « Rencontres rapprochées du cinquième type », Lovato était intéressé à entrer en contact avec des extraterrestres.

Après avoir communiqué avec des extraterrestres par eux-mêmes, ils ont décidé de passer à l’étape suivante et de voyager avec le professionnel des extraterrestres Steven Greer et son équipe CE5 en octobre 2020 pour aller communiquer avec les extraterrestres.

Le jour de leur anniversaire, Lovato et un groupe de ses meilleures amies ont loué une maison à Palm Springs, en Californie, et sont sorties dans le désert le soir de son anniversaire alors qu’elle voulait essayer une méditation de groupe et prendre contact.

Comment invoquer des extraterrestres selon Demi Lovato.

Dans le podcast, Lovato mentionne l’application qu’elle utilisait pour communiquer avec les extraterrestres, appelée « application CE5 Contact » (9,99 € dans l’App Store), qui est censée aider les utilisateurs à établir « des contacts pacifiques avec des civilisations extraterrestres ainsi qu’à localiser d’autres personnes dans votre région qui sont intéressés à prendre contact.

Ce sont les étapes qu’ils ont suivies.

1. Téléchargez l’application CE5.

Apparemment, la première étape pour contacter des extraterrestres consiste à télécharger l’application CE5 de Steven Greer, qui est essentielle pour contacter des extraterrestres. Son application a certaines tonalités que vous devez jouer pour contacter les extraterrestres après avoir suivi les étapes suivantes.

2. Méditez.

Lovato et ses amis ont médité ensemble pendant 30 à 45 minutes, puis se sont allongés sous les étoiles en regardant le ciel.

3. Jouez des tonalités d’invocation.

Lovato a déclaré qu’après avoir médité avec leurs amis, ils ont joué les sons de l’application CE5 et ont ensuite vu une lumière vive.

4. Commencez le processus de visualisation.

Lovato a dit que pour voir les extraterrestres, vous devez suivre un processus de visualisation afin d’essayer de diriger les extraterrestres là où vous vous trouvez.

« Vous visualisez la Voie lactée, puis vous visualisez notre soleil à notre système solaire puis notre planète puis le continent, puis le pays, puis l’état puis la ville. »

Fondamentalement, vous mettez un signal là-bas au cas où ils passeraient.

5. Attendez que les choses s’améliorent.

« Nous avons vu cette lumière brillante … nous étions tous allongés sur le sol, donc c’était juste au centre du ciel », a déclaré Lovato.

Ils ont dit que c’était une grande lumière brillante qui se déplaçait dans toutes sortes de directions, donnant à ses amis et à elle l’idée que cela ne pouvait pas être un avion.

Lovato a également mentionné que plus vous méditez, plus il sera facile si vous souhaitez contacter des extraterrestres. Elle recommande également de télécharger l’application Gaia pour tout lire sur le contenu spirituel et plonger dans votre moi spirituel.

Après avoir entendu parler de l’expérience de Lovato, Kesha a été stupéfaite et a déclaré que son nouveau passe-temps serait d’invoquer des extraterrestres.

Megan Hatch est une rédactrice chez YourTango qui couvre l’actualité et le divertissement, l’amour et les relations et la culture Internet. Suivez-la sur Twitter et Instagram.