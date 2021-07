Comment investir en actions : un guide du débutant étape par étape

Les mots « actions », « obligations » et « NASDAQ » sonnent-ils comme un langage différent ? Eh bien, vous n’êtes pas seul.

En tant que créateur de mots au début de la trentaine avec une famille, une carrière et une multitude de responsabilités, je me suis souvent demandé si je devais en apprendre davantage sur les actions. Apprendre à investir m’a toujours semblé intimidant et je l’ai placé dans la liste « peut-être un jour » depuis mes années de collège. Pour être honnête, l’application boursière sur mon téléphone pourrait aussi bien contenir des équations d’astrophysique.

Mais lorsque la pandémie a apporté une grande incertitude et beaucoup de stress financier aux gens du monde entier, j’ai eu l’impression que le moment d’un plan d’investissement à long terme était venu. Pour aider à traduire des concepts complexes en termes simples, j’ai parlé à un analyste financier qui a décomposé les bases du marché boursier en un guide pratique et étonnamment simple.

« L’éducation est une si grosse pièce du puzzle. C’est quelque chose que vous pouvez apprendre et les gens devraient être mieux informés. Je n’ai rien appris à ce sujet dans mon cours de commerce au lycée. Le fossé des connaissances entre les personnes qui la connaissent et qui n’en a pas est un gros », a déclaré Rob D’Angelo, CFA à TMRW.

Alors, apprenons !

Liquidités, actions et obligations : qu’est-ce que tout cela signifie ?!

Cash : simple, sûr et droit au but

« Il se trouve à la banque. L’argent ne va pas du tout augmenter – c’est le seul endroit où vous pouvez garer de l’argent et l’avoir là demain, dans six mois ou un an », a déclaré D’Angelo.

Pour les personnes qui n’épargnent pas régulièrement de l’argent supplémentaire ou pour quelqu’un qui sait qu’il va devoir retirer de l’argent dans un proche avenir (de quelques mois à quelques années), garder de l’argent à la banque est la meilleure option. .

Actions : un investissement à long terme avec un risque

« Les actions sont la propriété d’une société publique. Vous achetez une action et vous êtes actionnaire de cette société », a déclaré D’Angelo à TMRW.

Les capitaux propres sont l’ensemble des actifs d’une entreprise : les liquidités, le produit qu’elle vend moins aucun passif, a-t-il ajouté.

« Vous risquez votre capital (l’argent que vous avez gagné) en étant actionnaire, car si l’entreprise fait faillite, votre investissement disparaîtra avec elle », a déclaré D’Angelo. « D’un autre côté, si une entreprise grandit, votre investissement doublera, triplera, quadruplera également. »

Par rapport au fait de garder de l’argent en banque ou d’investir dans des obligations, les actions sont les plus risquées. Mais ils ont aussi le plus de récompenses.

« Considérez cela comme de l’argent à long terme », a déclaré D’Angelo à TMRW.

Pour ceux qui voient un excédent chaque mois sur leur compte bancaire, que ce soit 10 € ou 1 000 €, et n’ont pas besoin de le dépenser dans un avenir immédiat, les actions sont une excellente option. Cela pourrait être un fonds de retraite, de l’argent pour les frais de scolarité de votre tout-petit, de l’argent pour ce voyage autour du monde ou de l’argent pour un grand déménagement dans un endroit chaud et tropical lorsque vous serez trop fatigué de l’hiver dans 20 ans.

C’est de l’argent que vous ne verrez pas avant longtemps, mais quand vous le verrez, il y a de fortes chances qu’il y en ait plus.

Obligations : prêtez de l’argent et laissez-le croître

Les obligations sont plus sûres que les actions car il s’agit d’un prêt. Fondamentalement, vous prenez une somme d’argent particulière que vous avez épargnée pour un investissement et vous la prêtez à une entreprise, puis cette entreprise vous rembourse les intérêts deux fois par an. Le prêt est consenti pour une durée déterminée et le taux d’intérêt est fixe. Que vous choisissiez une obligation à 10 ans ou à 30 ans, l’entreprise est légalement tenue de rembourser la totalité du prêt à la fin de la durée convenue, plus les intérêts encourus.

Par exemple, vous pourriez donner 1 000 € à une grande entreprise d’électroménagers pour un prêt de 10 ans. Chaque année, vous gagnez 50 € supplémentaires, puis dans 10 ans, vous recevez vos 1 000 € sur votre compte bancaire en plus de ce que vous avez gagné. Si une entreprise dans laquelle vous investissez des actions fait faillite, vous perdez tout votre argent. Mais avec les obligations, l’entreprise est tenue de rembourser ses emprunts (au moins à un pourcentage, en fonction de la légalité et des conditions convenues).

Quelles sont les choses les plus importantes à savoir avant d’investir?

1. Connaissez votre objectif et établissez un plan

« Pour quelqu’un qui veut commencer à investir, vous devez d’abord déterminer quel est votre objectif. Cela met tout en place », a déclaré D’Angelo à TMRW. « Sachez quel résultat vous recherchez, puis commencez à éplucher l’oignon et à créer un compte d’investissement axé sur l’atteinte de cet objectif. Cela va dicter si vous devez (investir) des actions, des actions et de l’argent, ou des actions et quelques liens. C’est un très bon point de départ. »

D’Angelo recommande de trouver un conseiller financier pour vous aider à élaborer un plan détaillé qui tiendra compte de ce que vous voulez vous permettre (que ce soit des vacances de 2 000 € par an, une voiture plus grande pour une famille qui s’agrandit, une maison, des repas fréquents au restaurant ou un nouveau chien ), combien vous dépensez et combien investir.

Si l’embauche d’un conseiller n’est pas pour vous ou si vous essayez simplement de prendre un peu d’argent et de l’investir pour vous faire une idée du marché, il existe de nombreux logiciels de planification financière gratuits, tels que TD Ameritrade, Fidelity, Charles Schwab. , Glands, Robinhood et Menthe.

2. Choisissez les entreprises dans lesquelles investir

« Achetez quelque chose que vous connaissez, qui vous intéresse, en qui vous avez confiance, que vous utilisez. Il sera plus facile et plus agréable de rester au courant de quelque chose que l’entreprise fait au fil du temps, de lire à ce sujet ou de signer pour les bulletins d’information de l’entreprise », a déclaré D’Angelo.

Ou s’il y a une marque pour laquelle vous avez une bonne idée et que vous effectuez des recherches raisonnables, cela peut également fonctionner. D’Angelo a conseillé de faire une pause avant d’investir dans une startup, car le risque peut être considérablement plus élevé.

« Une toute nouvelle entreprise qui gagne de l’argent à l’avenir est difficile. Il y a beaucoup plus d’entreprises qui échouent qu’elles ne le font réellement », a-t-il déclaré.

3. Soyez patient

La patience et la discipline sont d’énormes atouts lorsqu’il s’agit d’investir, selon D’Angelo. Que vous commenciez avec un petit ou un gros investissement ne fait pas autant de différence que le temps que vous y consacrez.

« Soyez prêt à investir dans une entreprise (pendant) au moins cinq ans », a déclaré D’Angelo, bien qu’il pense généralement qu’une période d’investissement idéale est de 20 ans ou plus.

« Si vous regardez l’histoire du marché boursier (en général, pas une seule entreprise), il n’y a jamais eu une période de 20 ans où les actions ont perdu de l’argent. Choisissez n’importe quel jour de l’histoire, n’importe quelle date de début – un dimanche au hasard en 1856… regardez 20 ans après cette date, le marché sera toujours plus élevé. »

Bien sûr, il pourrait y avoir une période de 10 ans pendant laquelle les actions ne se portent pas bien, mais si vous êtes patient et surfez sur la vague, il y a de fortes chances que cela se retourne.

4. Ne jamais mettre plus d’argent que ce que vous êtes prêt à perdre

Avant qu’un client n’investisse, D’Angelo les exhorte à avoir des économies en espèces sur lesquelles se rabattre, en particulier dans des moments imprévisibles comme une pandémie mondiale. Cela dit, si vous avez un fonds pour les jours de pluie et que vous êtes prêt à faire fructifier de l’argent à long terme, c’est une aventure rentable, parfois tumultueuse.

En fin de compte, n’investissez jamais plus d’argent que vous n’êtes prêt à perdre.

« Vous devez avoir le courage de le faire. C’est risqué. À court terme, l’argent peut vraiment tout faire – il peut monter, descendre, latéralement », a déclaré D’Angelo à TMRW. « Vous devez comprendre cela et avoir des attentes appropriées. »