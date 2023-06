Comment installer la bêta développeur d’iOS 17, iPadOS 17 ou WatchOS 10

Nous allons vous expliquer comment installer la version bêta du développeur du nouvel iOS 17, présenté aujourd’hui par Apple. Ces étapes seront également utiles pour les bêtas des autres nouvelles versions des systèmes d’exploitation de l’entreprise, comme iPadOS 17 ou WatchOS 10.

Ici, il est important de savoir que les bêtas de développeur ne sont pas recommandées à utiliser sur vos mobiles du quotidien. Ce sont les bêtas qui peuvent avoir le plus d’échecs et de bugs, et aussi les plus instables. Ce sont les premiers tests pour commencer à peaufiner ces nouveaux systèmes d’exploitation avant leur lancement en septembre.

Vous devez savoir que la chose normale est que dans un mois environ, les premières bêtas publiques commencent à arriver. Celles-ci ne nécessiteront plus un processus aussi complexe à installer et seront plus raffinées. Par conséquent, bien qu’instables, ce sont les meilleures options pour tester le prochain iOS 17 à l’avance, même si si l’envie peut vous prendre, voici le guide de la version développeur.

L’objectif de ces versions n’est donc pas que des utilisateurs « à pied » l’utilisent. Ce qu’il souhaite, c’est que les développeurs puissent commencer à tester le système d’exploitation, non seulement pour signaler les erreurs, mais aussi pour commencez à personnaliser vos applications pour qu’ils soient prêts lors de la sortie de la version finale d’iOS.

Ce dont vous avez besoin pour installer la version bêta du développeur

Pour installer des versions bêta de développeur pour iOS et d’autres systèmes Apple, vous devez avoir un profil de développeur. Allez, vous devez être enregistré en tant que développeur d’applications chez Apple, ce que vous pouvez faire via le site Web developer.apple.com. Une fois inscrit, vous pouvez télécharger votre profil pour l’installer.

Dans le cas où vous n’êtes pas développeur et que vous ne parvenez pas à obtenir votre profil, il existe également des pages tierces qui vous proposent des profils de développeurs. Le plus populaire est betaprofiles.dev, et tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le système d’exploitation à partir duquel vous souhaitez télécharger un profil, et vous en téléchargerez un faux. Cette méthode est toujours ouverte aux problèmes et aux erreurs, mais c’est une partie ou une alternative.

Mais comme nous vous l’avons dit, ces versions ne sont pas recommandées pour votre mobile au quotidien. Les bêtas pour les utilisateurs normaux arriveront en juilletdate à laquelle ils sont généralement lancés, et vous pouvez maintenant les télécharger beaucoup plus facilement sans profils supplémentaires.

Comment installer la version bêta d’iOS, iPadOS ou WatchOS

Pour installer les bêtas du nouveau système d’exploitation, la première chose à faire est obtenir votre profil de développeur avec l’une des deux méthodes dont nous vous avons parlé. Une fois que vous l’avez, vous le téléchargez dans iOS et l’ouvrez comme s’il s’agissait d’un fichier via l’application Des dossiers. Lorsque vous le faites, iOS vous demandera si vous souhaitez l’installer sur votre iPhone ou Apple Watch. Vous devez télécharger et installer le profil watchOS sur l’iPhone où vous avez lié l’Apple Watch, et le profil iPadOS sur l’iPad que vous souhaitez mettre à jour.





Une fois que vous avez installé le profil, vous devez saisir le paramètres de l’appareil sur lequel vous l’avez installé. Dans les paramètres, cliquez sur l’option profil téléchargé et choisissez l’option Installer qui apparaîtra à l’intérieur pour terminer l’installation.





Le processus d’installation du profil est simple. Lorsque vous choisissez l’option, vous devrez taper votre mot de passe pour vous assurer qu’il s’agit bien de vous, et à partir de là, suivez toutes les étapes qu’ils vous indiquent. Vous devrez choisir l’option d’installation et confirmer les étapes.





Et lorsque vous avez terminé, vous aurez votre iPhone ou votre autre appareil prêt, et tout ce que vous avez à faire est de le redémarrer. Lorsqu’il se rallume, vérifier les nouvelles mises à jour logicielles, et la version bêta du développeur apparaîtra comme n’importe quelle autre mise à jour iOS. Vous chercherez des mises à jour dans l’option Mise à jour logicielledans la catégorie Général des paramètres de l’appareil.

Dans ce guide, nous vous avons montré les captures d’écran d’un iPhone, mais les étapes sont exactement les mêmes sur une Apple Watch ou un iPad. La seule chose qui change est que le profil de l’Apple Watch devra être téléchargé sur l’iPhone avec lequel il est couplé, mais tout le reste est le même.

