Comment imprimer des photos avec Google Photos et les recevoir à la maison : guide étape par étape

Vous souhaitez avoir les photographies de votre dernier voyage en format physique ? Vous pouvez ainsi imprimer vos photos avec Google Photos et les recevoir confortablement chez vous.

Google Photos est bien plus qu’une application pour sauvegardez vos photos sur le cloudcar cet outil pratique dispose d’un puissant éditeur avec lequel vous pouvez améliorer certaines photos et même, parfois, l’application elle-même retouche automatiquement certaines des images que vous avez téléchargées sur sa plateforme.

L’application photo de Google dispose d’un grand nombre de fonctions vraiment utiles, mais l’une des plus méconnues est sûrement celle qui vous permet d’imprimer vos photos en format physique. En ce sens, jusqu’à présent, avec Google Photos, vous ne pouviez imprimer un livre qu’avec vos photos préférées, mais maintenant c’est possible imprimez vos photos individuellement dans différentes tailles et finitions.

Ensuite, nous expliquerons, étape par étape, comment imprimer vos photos préférées et comment les recevoir directement chez vous avec Google Photos.

Vous pouvez donc imprimer vos photos avec Google Photos et les recevoir chez vous

La première chose que vous devez faire pour imprimer vos photos avec Google Photos est accéder à votre imprimerie Et pour cela, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez l’application Google Photos sur votre mobile Android

sur votre mobile Android Cliquer sur icône du panier qui apparaît dans la partie supérieure gauche de l’application

Une fois dans la boutique d’impression Google Photos, vous devez accéder à la section exemplaires imprimésdans lequel vous pouvez voir prix HT pour chacune des 9 tailles disponibles en appuyant sur le bouton Détails.

Ces prix Ils sont les suivants:

10x15cm : 0,15 € par copie

par copie 13×18 cm : 0,15 € par copie

par copie 20x20cm : 1,49 € par copie

par copie 20x30cm : 1,99 € par copie

par copie 30x45cm : 6,99 € par copie

par copie 40x60cm : 13,99 € par copie

par copie 50x50cm : 14,99 € par copie

par copie 50x75cm : 15,99 € par copie

par copie 60x90cm : 20,99 € par copie

Après avoir décidé de la taille de la photo et vérifié le coût de chacune, commander des copies de vos photos imprimées Vous n’avez qu’à effectuer les actions suivantes :

partie intérieure exemplaires imprimés cliquez sur le bouton commander des exemplaires imprimés qui apparaît en bas

cliquez sur le bouton qui apparaît en bas Sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer

Cliquez sur le bouton Fait qui se trouve dans le coin supérieur droit

qui se trouve dans le coin supérieur droit Cliquez sur la taille standard de la photo et choisissez l’une des 9 tailles disponibles

Cliquez sur le bouton Appliquer pour changer la taille des photos

pour changer la taille des photos Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à la passerelle de paiement

pour accéder à la passerelle de paiement Sélectionnez l’une des adresses associées à votre compte Google et le type d’envoi : Economique (de 10 à 13 jours) : entre 2,99 et 3,99 euros Prioritaire (7 à 10 jours) : 14,99 €

Choisissez enfin le mode de paiement et cliquez sur le bouton Acheter

