Comment importer des chats WhatsApp dans Telegram étape par étape et sans complications

Accéder à Telegram n’a jamais été aussi simple, puisque vous pouvez désormais importer toutes vos conversations WhatsApp dans l’application. Nous expliquons comment, étape par étape.

La plupart de notre cercle social utilise WhatsApp et non Telegram, ce qui rend extrêmement difficile de n’utiliser que ce dernier comme outil de communication. Nous avons essayé de vous aider il y a quelques années, lorsque nous vous avons présenté des arguments pour amener vos amis à passer à Telegram.

Cependant, l’étape la plus importante pour réaliser ce transfert d’utilisateurs il a été donné par Telegram lui-même intégrer une fonction pour importer vos chats de WhatsApp vers la plateforme. Grâce à cet outil, tout utilisateur peut transférez vos conversations WhatsApp vers Telegram pour les y poursuivre et abandonner immédiatement le service de messagerie acquis par Facebook.

Étape par étape, nous vous expliquerons ci-dessous comment importer des chats WhatsApp vers Telegram sans aucune complication.

Comment importer vos chats WhatsApp dans Telegram

Bien que peu à peu sa communauté d’utilisateurs s’agrandisse, la réalité est qu’elle est difficile de trouver toute notre famille et nos amis sur Telegram. Malgré les failles de sécurité et jusqu’à ce que le créateur de Telegram lui-même l’accuse d’être « dangereux », WhatsApp reste la plateforme de messagerie la plus populaire.

Ce règne est sérieusement menacé avec la fonction intégrée par Telegram début 2021, comme le passage des utilisateurs d’un service à un autre c’est plus facile que jamais. C’est vrai, Telegram a ajouté une fonction pour importer vos chats depuis WhatsApp.

Si ce qui vous importait était de perdre les longues conversations que vous avez eues jusqu’à présent sur WhatsApp, avec cet outil, vous pouvez les conserver et même les poursuivre sur Telegram. Pas à pas, nous expliquons comment l’utiliser pour importer vos chats WhatsApp dans Telegram:

Entrez WhatsApp et cliquez sur la conversation que vous souhaitez importer. Clique sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur l’option « Exporter le chat ». Choisissez si vous souhaitez exporter la conversation avec ou sans fichiers multimédia. Choisir « Télégramme » dans la fenêtre d’options qui apparaît. Dans Telegram, sélectionnez la conversation dans lequel vous souhaitez importer le contenu du chat WhatsApp. Cliquez sur « Importer » et le processus commencera, dont la durée dépendra de la taille de la conversation que vous allez passer de WhatsApp à Telegram.

Après avoir effectué ce processus d’importation, que vous voyez est simple et rapide, dans Telegram vous pouvez vérifier tous les messages et fichiers de discussion que vous avez importés. Ainsi, vous pouvez suivre la conversation sur Telegram et laissez WhatsApp derrière une fois pour toutes.

La fonction d’importation de chats depuis WhatsApp est disponible dans le Telegram version 7.4. S’il n’apparaît toujours pas sur vos appareils, il vous suffit d’attendre quelques jours pour le recevoir. N’oubliez pas qu’il est très important que tenez toujours Telegram à jour pour profiter instantanément des dernières nouvelles.

