Comment harmoniser l’environnement en utilisant le Feng Shui

L’endroit où nous vivons, aussi simple soit-il, est unique. Notre maison révèle une série de caractéristiques typiques de ceux qui l’habitent: personnalité, habitudes, coutumes, ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas. De la même manière qu’une maison révèle qui vous êtes, il vous est également possible de la représenter comme vous le souhaitez, en créant un environnement plus harmonieux et relaxant afin que vos journées puissent rapporter plus de la porte à l’extérieur de votre résidence.

Pour transformer votre maison en un endroit plus confortable, l’une des actions que vous pouvez entreprendre est le Feng Shui, une ancienne technique chinoise qui vous apprend à créer des environnements plus sains et plus harmonieux basés sur des modèles de vibrations énergétiques. Selon le Feng-Shui, la combinaison harmonieuse des couleurs ainsi que l’agencement des meubles génèrent une plus grande utilisation de l’espace de votre maison, entraînant ainsi un plus grand bien-être dans votre maison.

Idéalement, un spécialiste devrait vous proposer une assistance par rapport aux bonnes pratiques qui peuvent être adoptées, en fonction des caractéristiques de votre logement. En général, voici quelques conseils utiles qui aident à la recherche d’un environnement domestique plus harmonieux:

– Essayez de tirer le meilleur parti de la lumière naturelle, alors optez toujours pour des peintures légères sur les murs et des revêtements en verre, qui bloquent uniquement l’entrée de l’eau et du vent.

– Si vous pouvez faire pousser un jardin, ce sera génial, mais toutes les maisons n’ont pas l’espace nécessaire pour cela. Si ce n’est pas possible, essayez d’avoir des plantes à l’intérieur de votre maison, cela peut même être dans des pots. Certaines plantes, comme les cactus et les violettes, sont faciles à loger dans votre maison et peuvent également vous rapprocher de la nature, qui est notre véritable origine. Le fait que la plupart des gens vivent dans les villes crée une rupture avec le vert, de sorte que toute initiative visant un rapprochement avec la nature doit être encouragée.

– Ne gardez pas les objets cassés si vous n’avez pas l’intention de les réparer à court terme. Un tel signe indique qu’il y a des choses qui ne sont pas résolues et qui génèrent de l’énergie négative. Essayez de réparer ce qui est cassé le plus tôt possible ou jetez-le, en achetant plus tard un autre qui remplace ce qui n’est plus utile. Cela est également vrai pour les mauvais sentiments: remplacez-les ou jetez-les, car ils causent le même préjudice.

– Ne bloquez pas les passages ou les portes d’entrée avec des meubles. Ils empêchent la transition des fluides énergétiques, ce qui peut entraîner plusieurs types de limitations, comme par exemple des difficultés à gérer la vie.