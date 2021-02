Comment harmoniser la maison pendant la quarantaine

À la mi-mars 2020, le monde a mis en place la mesure de l’isolement social afin de prévenir la contamination du virus Covid-19. À ce stade, des milliards de personnes ont été forcées d’abandonner leurs routines; certains ont pris des vacances forcées, d’autres ont vu leurs heures de travail réduites et certains ont été soumis au siège social.

Quelle que soit l’option choisie, la plupart d’entre nous ont été obligés de rester à l’intérieur, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et – aussi agréable que puisse être notre maison – il arrive un moment où il est impossible de se sentir bien chez soi. Pourquoi cela arrive-t-il?

Tout d’abord, tout le monde n’a pas un foyer harmonieux et, par conséquent, tout au long de l’isolement social, de nombreuses personnes ont souffert de problèmes familiaux. Deuxièmement, avec tout le monde dans la maison, entouré par l’énergie de peur et d’insécurité provoquée par la situation actuelle, le climat commence à devenir dense, conduisant au découragement et à la tristesse pour les habitants de la résidence – même les plus optimistes – après tout, nous sommes très influencés par les vibrations qui nous entourent.

Un autre facteur qui nous dérange est l’environnement qui devient un endroit routinier et ennuyeux. Voir la même décoration pendant longtemps nous fait mal au cœur et, par conséquent, beaucoup profitent de ce moment pour faire des adaptations et des rénovations dans la maison, ce qui est un bon point de départ pour donner ce changement dans l’énergie de la maison!

Malheureusement, on sait peu de choses sur le moment où nous serons vraiment «libres» de vivre normalement, nous devons donc commencer à réfléchir à des mesures qui rendent notre environnement familial plus agréable, afin que nous puissions traverser ce moment avec équilibre et, principalement, pour que les déséquilibres ne tombent pas malades en essayant de prévenir Covid-19.

En raison de tous les facteurs ci-dessus, il est essentiel de maintenir l’harmonie de la maison, que ce soit en mettant en œuvre des pratiques Feng Shui pour équilibrer les points de votre maison ou en faisant des nettoyages énergétiques avec de l’encens, des mantras, des lavandes, des prières, etc.

Après tout, avec la maison correctement équilibrée, les énergies des résidents commencent également à s’harmoniser et, ainsi, vivre en quarantaine peut commencer à devenir un peu plus agréable.

En lisant tout cela, vous devez vous demander: « comment puis-je rendre la maison plus harmonisée pendant la quarantaine? ». Cette solution est celle que nous vous apporterons dans cet article!

Pratiques simples du Feng Shui

Quand on pense à la santé énergétique dans la maison, on pense automatiquement au Feng Shui, une technique d’origine chinoise qui sert à conserver les influences positives présentes dans un environnement et à rediriger les négatives au profit de ceux qui y vivent.

La préférence sera toujours d’embaucher un professionnel pour analyser notre maison et nous guider, non? Cependant, le moment actuel appelle des économies – en plus du fait que ce n’est pas le meilleur moment pour inviter des personnes de l’extérieur dans la maison – les conseils suivants vous aideront à utiliser le Feng Shui pour équilibrer les environnements de manière simple et bon marché:

Couleurs – les couleurs influencent l’énergie de l’environnement, de sorte que les tons sombres comme le noir, le rouge ou le violet peuvent stimuler les combats et les disputes. Optez pour des tons clairs et privilégiez des couleurs comme le bleu ou le lilas. Dans le lien suivant, vous pouvez connaître la signification des couleurs et choisir celle qui convient le mieux à votre environnement domestique!

La propreté est essentielle – garder les environnements propres aide à la circulation de l’énergie, car s’il y a de la saleté quelque part dans la maison, l’énergie vitale ne circule pas, ce qui peut provoquer des maladies pour les résidents.

Les plantes sont les bienvenues – en plus de rendre la décoration plus agréable et de maintenir l’air, les plantes aident également à équilibrer les énergies, alors choisissez les plantes que vous préférez et répartissez-les dans toute votre maison!

La décoration en votre faveur – si vous êtes de ceux qui aiment la peinture, choisissez des images qui font référence à la joie, à la légèreté et à l’amour. Lors du choix, vous pouvez penser à ce que vous essayez d’attirer dans votre vie et donner la priorité aux images qui ont un lien avec ce sentiment, par exemple: si vous voulez attirer plus de joie dans votre vie, mettez des photos de personnes souriantes, dansant ou des paysages aux couleurs gaies.

Lâchez tout ce que vous n’aimez pas – ranger des objets, des meubles ou même des vêtements qui nous rappellent des choses tristes peut réduire notre vibration. Alors, prenez une journée pour observer tout ce qui n’apporte plus de joie et jetez-le consciemment, en le donnant à quelqu’un qui en a besoin ou en le prenant pour le recyclage.

Que la lumière soit! – une bonne circulation de l’air et un bon éclairage sont l’un des points clés pour que l’harmonisation se produise dans votre maison, en plus d’être l’un des éléments les plus simples à mettre en œuvre. Ouvrez vos fenêtres tous les jours, en accueillant la merveilleuse lumière du soleil qui pénètre dans votre maison.

Rendez votre chambre confortable – c’est l’environnement le plus important pour les résidents de la maison et, par conséquent, tout ce qui vous rend confortable en vaut la peine. Abusez les oreillers dans les tons que vous préférez, utilisez une belle literie et décorez à votre guise. Il est important d’éviter les matériaux de travail ou d’étude à l’intérieur de la pièce, tels que les ordinateurs et les téléviseurs, mais s’il n’est pas possible de le faire, vous pouvez utiliser une orgonite, qui en plus d’être un objet qui protège et purifie les énergies, aide également pour réduire les influences électromagnétiques des appareils sur notre corps.

Conseils pour nettoyer l’énergie de la maison

Image de l’intérieur d’une maison, qui montre le salon.

Maintenant que vous avez mis en pratique les techniques simples du Feng Shui, il est temps de nettoyer l’énergie de la maison.

La première chose à faire est de nettoyer littéralement tout l’environnement. Épousseter, nettoyer les meubles, organiser les objets et les vêtements, et voilá! Une partie du travail est déjà terminée.

Après cela, utilisez les conseils suivants pour rendre l’ambiance de votre maison encore plus élevée:

Chiffon lavande

Personne nettoyant un miroir avec un chiffon

Cette astuce est à utiliser dans toute la maison. Tu auras besoin de:

1 seau avec de l’eau propre;

1 chiffon propre;

La lavande, une de celles que vous trouverez en pharmacie.

Mettez la lavande dans l’eau, mélangez bien puis étalez vos mains à plat, juste au-dessus du seau. Fermez les yeux, inspirez et expirez profondément plusieurs fois et dites une prière à votre manière (nous laisserons une suggestion ci-dessous), en demandant à ce produit de nettoyer toutes les impuretés de la maison. Ensuite, essuyez simplement le chiffon dans chaque pièce, en chantant une chanson joyeuse, en écoutant un mantra ou même en répétant une prière.

Suggestion de prière: Dieu bien-aimé, mon ange gardien et les êtres de lumière qui m’accompagnent. Je demande qu’à travers mes mains, cette eau soit bénie avec les énergies des vibrations les plus élevées et que, lorsqu’elle passe à travers ma maison, toutes les énergies négatives, malades, toxiques et déséquilibrées soient dissoutes et transmutées en pure Lumière.la propreté transforme l’environnement en un endroit sain pour accueillir ma famille et moi. Qu’il en soit ainsi et qu’il en soit ainsi!

Encens

Les bâtons d’encens sont toujours présents lorsqu’il s’agit de « purifier ». Après tout, ils représentent l’élément du feu et rien de mieux que de brûler tout ce qui est mauvais dans cet environnement. De plus, l’encens contient d’autres éléments dont les énergies peuvent apporter des bénéfices à la maison.

Alors, voici une liste de bâtons d’encens qui seront parfaits lors de l’harmonisation de votre intérieur:

L’encens au romarin: il chasse les pensées négatives et apporte de la joie chez nous;

Encens à la cannelle: purifie l’environnement et aide également aux questions financières;

Encens Jasmin: nettoie les énergies de l’environnement et augmente notre force physique;

Encens à la lavande: la lavande est excellente pour apporter des énergies de tranquillité et de bonne humeur à votre intérieur;

Encens Rue: la rue est connue et utilisée pour les purifications et la protection spirituelle, en plus d’aider à augmenter la confiance en soi des gens autour.

Cristaux

Un autre allié indispensable lors du nettoyage et de la protection énergétique est le bon vieux cristal.

Il existe une multitude de cristaux disponibles sur le marché et il vous suffit de trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins. Cependant, il existe certains cristaux clés tels que le quartz blanc, rose et vert, ou les améthystes, qui apportent plusieurs fonctions, en plus d’être faciles à trouver.

Le quartz blanc peut aider à apporter la paix à l’environnement;

Le quartz rose équilibre les énergies de l’amour – de toutes les manières – et peut également contribuer à la prospérité financière;

Le quartz vert fournit des énergies de santé dans l’environnement ou chez la personne qui l’utilise;

L’améthyste est un cristal puissant pour transmuter les énergies.

N’oubliez pas de nettoyer les cristaux tous les trente jours à l’eau courante et de les laisser environ 15 minutes au soleil pour les dynamiser.

Prières

Les prières sont également des moyens fantastiques pour équilibrer notre esprit et notre maison. Après tout, grâce à cet outil puissant, nous pouvons canaliser les énergies d’en haut, à partir de sources plus pures, ce qui peut nous aider à harmoniser notre maison.

Essayez donc de dire vos prières tous les jours, en demandant pour toute votre famille et la santé de votre maison.

Ci-dessous, trouvez quelques prières qui peuvent vous aider en ce moment:

Prière de positivité: Mon seigneur Dieu, je vous abandonne l’énergie de mon être. Prenez soin de mon âme, de ma maison et de ma famille. Équilibrez nos énergies, faites de nous des aimants qui n’attirent que la bonne énergie chez nous et que nous ne pouvons transmettre que de l’énergie positive aux membres de notre famille. Mon Père, je sais que toute la bonne énergie du monde vient de toi, alors éclaire-nous autant que nécessaire avec ta positivité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen!

Prière pour la prospérité: Dieu suprême de la bonté infinie, je suis un être sain, riche et heureux! Ma famille est également en bonne santé et heureuse. Mon esprit, mes pensées et mes émotions sont parfaits et sains. L’harmonie et la richesse font partie de toutes les cellules et atomes de mon corps. Toutes les peurs, conflits et croyances antérieurs sont maintenant désintégrés, renforçant le mérite de recevoir la santé, la richesse et le bonheur. Bénissez notre maison avec abondance et prospérité. Amen!

Prière pour l’Ange Gardien: Saint Ange Gardien, mon puissant protecteur, garde-moi toujours dans la paix de ton amour. Des dangers, délivrez-moi; du mal, délivre-moi; en temps d’angoisse, consolez-moi! Pendant mon sommeil, j’ai veillé sur mon repos, ne laissez pas la perversité m’approcher. Sous les ailes de ton amour, que mes rêves demeurent! En cette nuit de lumière, chasse les ténèbres de la peur, chasse aussi les tentations, afin que mon âme paisible puisse se reposer sans afflictions. Que, à l’aube d’un nouveau jour, je me réveille heureux et restauré, et soit un témoin du monde que je serai toujours aimé de vous!