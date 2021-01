Comment guérir les maux en nous

De nombreuses personnes dans ce monde souffrent de maladies terribles, des maladies qui n’ont apparemment pas de remède. Combien sont ceux qui prennent des médicaments puissants, font des traitements coûteux et parfois même dévastateurs en termes d’effets secondaires, mais sans vraiment atteindre la santé, guérir dont ils ont tant besoin? « Les mauvais sentiments que nous avons agissent comme une véritable pompe dans notre corps. »

Et travailler avec la métaphysique m’a permis de comprendre que tous les maux physiques des êtres humains sont enracinés dans les états intérieurs, postures assumées après une mauvaise digestion des faits survenus dans la vie. Et une fois que nous avons réussi avec nous, la guérison commence à se manifester d’une manière que même le meilleur des traitements dans ce monde ne pourrait pas faire.

De toute évidence, je n’exclus pas qu’une bonne nutrition et de l’exercice physique jouent un rôle fondamental dans une bonne santé. Cependant, si l’esprit de l’être humain est malade, c’est-à-dire s’il ne traite pas les faits de manière humble et mûre, certainement, même en faisant tout son possible pour rester en bonne santé ici, il aura des problèmes.

Parce que les mauvais sentiments que nous nourrissons, tels que la douleur, le ressentiment, la haine, la culpabilité et les états de rejet de soi ou de répression, agissent comme une véritable bombe dans notre corps détruisant nos réserves de bons nutriments, d’anticorps et toute la défense de notre système immunitaire. Parce que si j’ai une émotion négative en moi, c’est comme si j’envoyais un signal au cerveau qu’il y a une menace dans mon corps. Alors, ça va activer ma défense, ça va mettre mon système en alerte et ainsi brûler mon stock de bonnes choses, celles qui me défendent des maladies.

La même chose se produit avec les pensées négatives qui nous font ressentir cette mauvaise émotion qui attrape tout le corps. Et ainsi nous entrons dans un état de défense exagéré, libérons beaucoup d’adrénaline et fatiguons notre système. En même temps que dans un mauvais état, nous cessons de produire les hormones qui nous aident à améliorer complètement notre humeur et notre organisme. Nous attaquons littéralement nos cellules avec des pensées et des émotions négatives. Quoi qu’il en soit, nous avons gâché notre santé.

Alors, pour vous qui voulez être guéri d’une maladie, je laisse ces suggestions: Pardonnez ce que vous avez à pardonner, car dans le pardon, qui n’est rien de plus que l’acceptation des faits avec humilité, l’énergie de la blessure qui est retenue se dissout dans notre corps. Parce que quand j’accepte, je comprends que tout ce qui s’est passé était pour ma croissance. Et un autre, si j’ai souffert c’est parce que je l’ai cherché d’une manière ou d’une autre, donc je ne suis pas une victime, il n’y a pas de méchants dans ma vie, ni de coupable. Juste moi, créer la façon dont je connais et réagir comme je le souhaite, que je peux même! Cependant, un changement de vision peut changer l’image de n’importe quelle maladie.

Quand je pardonne, je lâche prise. Quand j’accepte les choses telles qu’elles étaient et telles qu’elles sont, je me rends mon pouvoir, qui peut me restaurer de la douleur et qui jusque-là, était concentré sur essayer de me défendre contre les menaces et les coupables que j’ai créés avec mon ignorance mentale. . Si je lâche prise, je laisse aller ce qui n’est pas à moi et j’embrasse tout ce que j’ai vraiment, ma personne.

Quoi qu’il en soit, si je gère positivement et de manière mature ce qui m’arrive dans la vie, je serai certainement en bonne santé, car en me donnant le meilleur de moi-même, mon corps répondra de la même manière. La santé physique commence par prendre soin de soi à l’intérieur.

Soyez heureux!