Comment guérir à Yakuza: comme un dragon

Dans Yakuza comme un dragon, vous devrez gérer la santé d’Ichiban Kasuga et celle des membres de votre groupe dans les combats en guérissant pour assurer votre survie. Il existe plusieurs façons de guérir en Yakuza comme un dragon, et dans ce guide, nous vous montrerons et vous expliquerons tous.

Comment soigner en utilisant des objets et des capacités dans Yakuza: Like A Dragon

La première façon de guérir la santé d’Ichiban et celle des membres de son groupe consiste à utiliser des objets de santé que vous pouvez acheter ou trouver comme butin dans le jeu. Ces articles de santé peuvent inclure des articles tels que de la nourriture et des articles médicaux, et la plupart peuvent être achetés auprès de divers petits commerçants comme celui de l’image ci-dessus.

Vous pouvez également trouver ces objets sous forme de butin après les batailles ou au hasard lors de l’exploration de donjons ou du monde du jeu. Cependant, nous vous recommandons d’acheter les produits alimentaires / médicaux lorsque vous le pouvez, car c’est l’itinéraire le plus fiable.

Une fois que vous avez obtenu des objets de santé, vous pouvez les utiliser hors combat via votre inventaire sous les objets et pendant les batailles. Pour utiliser un objet de guérison dans une bataille, cliquez sur la touche « Q » sur PC ou sur le bouton carré pour Playstation et « X » pour les consoles Xbox. Après cela, le jeu vous présentera une option d’objet; cliquez sur le même bouton que vous l’avez fait auparavant pour ouvrir le menu des éléments.

Ensuite, vous devriez voir une liste de tous les éléments de réapprovisionnement HP / MP disponibles. Pour en utiliser un, déplacez simplement les touches de déplacement et appuyez sur le bouton d’utilisation de celui que vous souhaitez utiliser. Vous devez également noter que vous ne pouvez utiliser des objets sur un personnage que lorsque c’est son tour. De plus, si vous utilisez un objet pendant le combat, vous ne pourrez effectuer aucune action avant le prochain tour de votre personnage.

La prochaine méthode de guérison consiste à utiliser les capacités que certains membres du groupe ont avec leurs classes respectives. Naban, en particulier, a des compétences qui viennent avec sa classe de sans-abri qui peuvent guérir d’autres membres du parti. Si vous souhaitez utiliser la compétence de guérison d’un membre du groupe, vous devrez ouvrir des compétences pendant le combat et sélectionner la compétence quand c’est son tour.

Comment guérir en utilisant les restaurants et les points de récupération

La prochaine méthode de guérison en Yakuza comme un dragon consiste à utiliser divers réfrigérateurs dans des endroits du monde du jeu. Ces emplacements sont appelés points de récupération, et en les visitant, vous pouvez récupérer à la fois la santé et les députés d’Ichi et des membres de son groupe. Pour trouver ces emplacements, recherchez simplement l’icône du cœur comme indiqué ci-dessus sur la carte. En passant, vous n’aurez pas toujours cette option tout au long du jeu, nous ne vous recommandons donc pas de vous y fier uniquement.

La dernière option pour guérir Yakuza comme un dragon est en visitant les différents restaurants répartis dans le monde du jeu. Vous pouvez trouver ces endroits via une icône noire cuillère et fourchette sur la carte. Si vous ne savez toujours pas où en trouver un, vérifiez ci-dessous pour une référence.

Une fois que vous avez trouvé un restaurant, vous devrez entrer à l’intérieur et parler à la personne derrière le comptoir, ce qui ouvrira un menu dans lequel vous pourrez choisir des sélections de plats pour créer un combo de repas ou simplement l’option recommandée. Si vous choisissez le bon combo de repas, vous pourriez gagner à la fois votre santé et votre mp et quelques points d’expérience décents pour démarrer.