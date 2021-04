Comment Glennon Doyle a amené les femmes blanches à voter pour Joe Biden aux élections de 2020

Glennon Doyle est un écrivain, un activiste et la figure de proue improbable des femmes blanches dans la campagne présidentielle 2020 de Biden.

Au milieu de la campagne électorale, la campagne Biden a appelé Doyle à demander son aide pour obtenir le soutien de ses partisans blancs et les exhorter à se rendre aux urnes.

Son rôle a peut-être été crucial pour aider Biden et Harris à participer aux élections l’année où les femmes ont célébré le centenaire du 19e amendement, garantissant leur droit de vote.

La carrière de Doyle a commencé sur son blog Momastery. Elle est ce que beaucoup appelleraient une «Christian Mommy Blogger», bien qu’elle rejette le terme.

Son écriture, depuis de nombreuses années, a couvert tous les sujets auxquels on s’attendrait à ce que les mamans blanches de banlieue s’accrochent: sa foi, élever une famille, devenir sobre, reconstruire un mariage brisé.

Mais sa carrière et sa démographie ont pris un tournant improbable en 2017 lorsque Doyle a annoncé qu’elle mettait fin au mariage qui avait fait l’objet de deux mémoires à succès et avait commencé une relation avec la star du football féminin Abby Wambach.

Dans une récente interview, Doyle se souvient qu’on lui a dit que sortir et quitter son mari serait un «suicide de carrière», mais un livre à succès et un million d’abonnés Instagram plus tard, le contraire s’est avéré vrai.

Elle s’exprime sans détour sur toutes les questions où les femmes blanches restent souvent complices, du racisme aux inégalités économiques. Mais son groupe démographique, dit-elle, est encore largement constitué de femmes blanches de banlieue. Le même groupe démographique qui a afflué pour soutenir Trump en 2016.

Mais 2020 a été un tournant pour ce groupe. Les sondages à la sortie ont montré que les femmes soutenaient Biden en grand nombre, remportant leur vote à 57% contre seulement 45% des hommes.

Trump, quant à lui, avait remporté 42% des voix des femmes et 53% des voix des hommes.

Alors, d’où vient Glennon Doyle dans tout cela? Sa campagne d’activisme de 40 jours pour rassembler les votes des femmes blanches pour Biden a été le point de départ d’un tournant présidentiel.

Comment Joe Biden, Glennon Doyle et les femmes noires ont ébranlé les électeurs blancs

Les femmes noires et latines étaient restées fidèles au côté démocrate depuis l’élection de Trump, mais le vote blanc s’est avéré être le plus susceptible d’influencer.

En 2016, Clinton avait été le plus populaire auprès des femmes blanches diplômées d’université, mais pas assez populaire pour éloigner les 62% de femmes sans diplôme universitaire qui ont voté pour Trump.

Doyle a critiqué la volonté des femmes blanches de garder le silence sur les problèmes qui ont un impact sur d’autres groupes moins puissants et s’est donné pour mission de défendre le changement.

En restant silencieuses, les femmes blanches ne peuvent jamais être adjacentes au pouvoir, dit-elle, et elles deviennent volontairement ignorantes des injustices qui ne les affectent pas directement.

«À quel moment avons-nous décidé d’être si silencieux et si complice? Et qu’est-ce que cela nous a coûté, n’est-ce pas? elle dit. «Cela nous a coûté notre humanité, c’est ce que je ressens.»

Doyle dit que son travail lui a permis de voir les nombreuses femmes de couleur qui ont été à l’avant-garde de tous les mouvements de justice sociale, et qu’il est devenu une partie de sa mission d’écouter et d’apprendre de ces femmes.

Son rôle a été de «aller chercher les femmes blanches», comme elle le dit, afin de rallier un allié significatif pour les femmes de couleur menant ces mouvements dans lesquels les femmes blanches peuvent apprendre à s’aligner avec leurs camarades femmes au lieu de en choisissant leur blancheur.

L’article continue ci-dessous

Comment Trump a perdu les femmes blanches

Bien que l’écart entre les sexes n’ait pas été particulièrement révolutionnaire lors des élections de 2020, Trump a certainement perdu des votes féminins vitaux.

En 2016, il a réussi à remporter 53% des votes des femmes blanches, mais les 4 prochaines années seraient décevantes pour les progrès du travail des femmes, les soins de santé et plus encore.

Trump a annulé la législation qui obligeait les entreprises à divulguer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Il a fourni seulement 3 de ses 23 postes au cabinet à des femmes. Il a considérablement réduit le financement des droits des femmes et de la santé reproductive.

Ainsi, en 2020, ses appels aux femmes de banlieue pour «S’il vous plaît, aimez-moi s’il vous plaît», sont tombés à plat. De même, se référer à ces femmes comme des «femmes au foyer» avant de prétendre que les femmes aiment être appelées «femmes au foyer» ne s’est pas bien passé non plus.

Les commentaires de Trump et son inaction sur les droits des femmes ont sans aucun doute préparé le terrain pour que Biden récupère le vote des femmes blanches aux élections.

La présidence de Trump et son impact sur les femmes témoignent de ce contre quoi Doyle tente de travailler. En choisissant de soutenir un président qui donne la priorité aux hommes blancs par-dessus tout, les femmes blanches ne peuvent jamais atteindre le pouvoir par elles-mêmes.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.