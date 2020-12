Comment gagner rapidement de l’XP dans Red Dead Online

Red Dead en ligne est un jeu gros et grindy; à cause de cela, vous aurez très tôt besoin de gagner de l’XP pour débloquer de nombreux objets, armes et fonctionnalités du jeu. Heureusement, si vous continuez à lire, nous vous expliquerons tous les moyens les plus rapides de gagner de l’XP afin que vous puissiez diminuer la douleur du grincement.

Comment gagner de l’XP rapidement dans Red Dead Online

En bref, pour gagner de l’XP rapidement en Red Dead en ligne, vous allez devoir vous concentrer sur un groupe sélectionné d’activités qui donnent le plus d’XP. Cela dit, cultiver les méthodes suivantes ci-dessous est le moyen le plus rapide de gagner de l’XP en Red Dead en ligne.

Faire des missions

Semblable à Red Dead Redemption 2’s campagne d’histoire, le mode en ligne propose également une grande variété de missions que les joueurs doivent accomplir, qui incluent tout, de l’histoire principale aux missions étrangères. Les deux types de missions donnent une excellente quantité d’XP et sont répétables, mais vous ne pourrez faire qu’une mission étrangère par jour. Pour cette raison, nous vous recommandons de vous concentrer sur les missions d’histoire et autres, après avoir terminé une mission étrangère.

Tuez les ennemis de manière unique

Tuer des ennemis de manière unique comme avec un arc, des explosifs, des tirs à la tête et des armes de mêlée peut vous rapporter des quantités assez décentes d’XP au fil du temps. Pour cette raison, nous vous recommandons de chasser davantage avec des arcs et d’utiliser ces autres options lorsque vous éliminez de grandes sections d’ennemis. En outre, l’utilisation de types de munitions spéciaux peut également vous aider à gagner de petites quantités d’XP.

Terminer la boucle d’or et les défis quotidiens

La méthode suivante est une autre voie facile à suivre pour gagner de l’XP rapidement. Chaque jour, Red Dead Online aura une série de défis à relever pour les joueurs, allant de la chasse d’animaux spécifiques à la cueillette de plantes ou à la mort de joueurs d’une manière particulière.

Faire ces défis vous récompensera également avec une quantité décente d’XP avec de l’or, nous vous recommandons donc de vous connecter chaque jour juste pour relever ces défis avant de faire d’autres activités.

En plus des défis quotidiens, vous devriez également envisager de relever des défis Golden Buckle. Ces défis de boucle vous chargeront de diverses choses comme chasser certains animaux pour tuer un certain nombre d’ennemis, et les faire vous rapportera une boucle en or ainsi que des seaux remplis d’XP.

Courses complètes et confrontations

Les courses et les confrontations sont des modes de mini-jeux PVP que vous pouvez compléter et gagner d’énormes sommes d’argent et d’XP si vous les gagnez. Ils vous rapportent également de très bonnes quantités d’XP en les jouant simplement, ce qui en fait une excellente option d’agriculture. Vous rejoignez rapidement ces événements à partir des options multijoueurs du jeu et de n’importe quel emplacement sur la carte, comme indiqué dans l’image ci-dessus.

Aller chasser!

Red Dead en ligne dispose d’un système faunique massif où les joueurs peuvent chasser presque tout ce qui bouge. Vous pouvez également gagner de petites quantités d’EXP à chaque fois que vous tuez un animal; cependant, faire cela seul ne suffirait pas à vous mettre à niveau. Mais lorsqu’elle est combinée avec le rôle de commerçant et de naturaliste, la chasse devient une option très viable.

Effacer les repaires de gangs

Répartis dans le vaste monde ouvert de Red Dead en ligne sont des repaires de gangs. Ces cachettes sont fondamentalement les mêmes que dans le mode histoire, où elles sont remplies de bandits que vous pouvez tuer et piller. Les éliminer Red Dead en ligne est également un moyen vraiment décent de gagner de l’XP dès le début, tout en combinant également l’utilisation d’armes comme l’arc et des tirs à la tête.

Terminer les activités liées au rôle

Red Dead en ligne de nombreux rôles sont également d’excellentes sources et moyens de gagner rapidement de l’XP dans le jeu. Je recommanderais également de cultiver des objets de collection car chaque fois que vous vendez une collection, avec des tonnes d’argent, vous gagnerez de l’XP décent. Les missions de chasseur de primes et d’autres missions liées aux rôles sont également de bonnes sources d’XP, en particulier celles de chasseurs de primes avec tous les ennemis que vous combattez.

Jouez avec des amis, formez un groupe

Jouer avec des amis est également une excellente option, car lorsque vous êtes dans un groupe, vous gagnez un triple XP grâce aux missions et en exploitant les différentes options de cette liste. Ainsi, lorsque vous combinez cela avec les autres options, vous gagnerez XP plus rapidement que seul. Si vous voulez savoir comment former un groupe, vous pouvez le faire via l’option indiquée dans l’image ci-dessus.

Jouez pendant les événements bonus XP

De temps en temps, Rockstar annoncera qu’il organise un événement XP où les joueurs qui se connectent et jouent au jeu gagneront le double du montant d’EXP qu’ils gagneraient habituellement. Nous vous recommandons de sauter sur le jeu chaque fois qu’un événement se déroule. De cette façon, vous pourrez profiter pleinement du gain d’EXP bonus.

Après cela, c’est tout ce que nous avons pour vous dans ce guide; si vous en voulez plus Red Dead Redemption, visitez la page du jeu ici pour plus de nouvelles et de guides impressionnants.