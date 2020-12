Comment gagner et cultiver de l’argent dans Cyberpunk 2077

Si vous voulez obtenir de meilleures armes et équipements Cyberpunk 2077, vous aurez besoin de beaucoup d’argent Heureusement, vous trouverez une liste détaillée de la manière dont un Pistolero cybernétique comme vous peut gagner de l’argent dans Night city. Cela dit, continuez à lire pour découvrir comment vous pouvez cultiver et faire des tourbillons dans Cyberpunk 2077

Meilleures façons de gagner de l’argent dans Cyberpunk 2077

Vous trouverez ci-dessous toutes les façons dont nous pensons que les joueurs peuvent gagner beaucoup d’argent Cyberpunk 2077. Si vous cultivez les méthodes suivantes, vous ne devriez avoir aucun problème à obtenir de l’argent pour acheter tout ce dont vous avez besoin dans le jeu.

Devenez une arme à feu

Night city a beaucoup de travail qui paie beaucoup de tourbillons pour ceux qui connaissent leur chemin autour d’une arme à feu. Si cela vous ressemble, de nombreuses missions vous attendent dans Night City. Ces missions peuvent inclure n’importe quoi, du travail de chasse aux primes à diverses affectations pour le NCPD; dans ces missions, vous chassez une cible gardée par une armée de subalternes et de gardes du corps pour des récompenses décentes. Parallèlement à cela, le NCPD propose également diverses quêtes que vous pouvez accomplir pour un équipement et des tourbillons décents.

Obtenez du butin, vendez du butin

Cyberpunk 2077 a un système de butin semblable aux ARPG, ce qui signifie que vous vous retrouverez à obtenir beaucoup d’objets dans le jeu. La plupart d’entre eux ne vous serviront pas, vous savez donc ce que vous pouvez en faire? C’est vrai! Vendez tout ce butin pour quelques tourbillons rapides! Vous pouvez le faire chez divers vendeurs de Night City, comme vous le feriez dans presque tous les RPG. Cependant, il existe également plusieurs endroits appelés « points de chute » dans la ville; vous pouvez vendre tout butin, armes et équipements indésirables que vous gagnez dans ces endroits.

Partez en quête dans ce cauchemar cybernétique

Les quêtes secondaires de ce jeu sont également une excellente source d’argent ou de «tourbillons», mais vous ne les trouverez pas sous le nom de «quêtes», comme dans Cyberpunk 2077 ils sont appelés emplois secondaires et concerts. Le concept est à peu près le même quels que soient les noms; vous pouvez trouver ces concerts et emplois secondaires répartis dans Night City, et les faire peut vous rapporter des remous rapidement et facilement. En remarque, assurez-vous de vérifier le niveau de danger avant d’accepter un emploi, afin de ne pas vous mettre dans une situation dont vous ne pouvez pas sortir, car le salaire peut être bon mais ne vaut pas la peine si vous êtes morte.

Créez et piratez des points d’accès pour gagner rapidement de l’argent

L’artisanat est également un excellent moyen de gagner de l’argent car vous pouvez transformer les matériaux que vous gagnez tout au long du jeu en objets vendables; Vous pouvez fabriquer ou vendre des objets à un point de chute. Ensuite, il faut pirater les points d’accès, et je dois dire que vous devez le faire, car c’est comme voler des bonbons à un gangster fortement modifié cybernétiquement.

En bref, lorsque vous explorez des cachettes de gangs ou que vous effectuez des missions, vous pouvez trouver divers endroits où vous pouvez pirater et voler de l’argent sur des comptes bancaires et le transférer dans le vôtre. Vous pouvez également obtenir un avantage pour augmenter le montant gagné de 50%; l’avantage en question est Advanced Datamine.

C’est tout ce que nous avons pour vous avec ce guide, mais vous pouvez trouver plus de guides comme celui-ci sur la page du jeu pour Cyberpunk 2077 ici.