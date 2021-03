Débloquer des objets est une véritable épreuve, préparons-le en vous disant comment gagner des pièces de combat dans Street Fighter V.

Street Fighter V a récemment lancé une nouvelle saison et a été mis à jour vers la version Champion Edition au début de 2020. Le jeu Capcom a beaucoup de contenu à apprécier mais malheureusement, très peu nous aide à débloquer des personnages et d’autres éléments. Pour cela, nous avons besoin d’une pièce «in-game» alors aujourd’hui nous vous disons comment gagner des pièces de combat dans Street Fighter V.

Que sont les pièces de combat?

C’est la monnaie du jeu avec laquelle nous pouvons débloquer la majorité du contenu. Communément abrégé en FC, nous devrons accumuler d’énormes quantités pour débloquer les objets les plus intéressants. Bien sûr, je parle des personnages jouables. Ils coûtent 100 000 FC, ou en d’autres termes, un rein.

Que puis-je débloquer grâce aux Fighter Coins?

Avec FC, nous pouvons débloquer personnages (100 000 FC), costumes du mode histoire (40 000 FC), couleurs pour costumes (20 000 à 40 000 FC), scénarios (40 000 à 70 000 FC), titres de bataille (5 000 FC), dessins pour le profil (5 000 FC), forfaits de musique (90 000-100 000 FC), Lectures aka boîtes à butin pour les costumes et le Dojo (100-4 500 FC) et changer l’ID et la région du combattant (200 000 FC).

Comme vous pouvez le voir, ce n’est pas le mucus de dinde qui nous permet d’obtenir cette pièce.

Comment obtenir des pièces de combat dans Street Fighter V?

La méthode la plus efficace consiste à gagner des combats classés en ligne. Plus nous avons de rang et plus nous accumulons de séries de victoires, plus les quantités de pièces de combat que nous obtiendrons seront élevées. Cependant, nous ne sommes pas tous des axes pour battre quiconque nous croise dans le domaine de la compétition.

Il existe d’autres moyens, bien que plus lents, d’obtenir la pièce heureuse:

Améliorez les combattants : Pour chaque niveau qu’ils montent, nous gagnerons 1000 FC. En atteignant le niveau 8, l’expérience nécessaire pour cela augmentera beaucoup, alors soyez prudent.

: Pour chaque niveau qu’ils montent, nous gagnerons 1000 FC. En atteignant le niveau 8, l’expérience nécessaire pour cela augmentera beaucoup, alors soyez prudent. Terminer des missions : Chaque jour, ils tourneront. Ce sont généralement des conneries faciles à faire et qui rapportent entre 10 et 100 000 FC (selon le type de défi).

: Chaque jour, ils tourneront. Ce sont généralement des conneries faciles à faire et qui rapportent entre 10 et 100 000 FC (selon le type de défi). Passer les tests

Le moyen le plus agréable de débloquer des pièces de combat

Si jouer en ligne n’est pas notre truc, la meilleure option est simplement la modes arcade et survie. Les surmonter encore et encore avec nos personnages préférés nous apportera une expérience intéressante, ce qui se traduira par une mise à niveau et avec elle, l’obtention de 1000 FC à la fois.

Le mode Survie est très difficile au début, mais une fois que nous aurons maîtrisé notre personnage préféré et appris à gérer les ressources que ce mode nous offre, nous serons en mesure de décharger les 100 rounds de la difficulté de l’enfer avant qu’un coq ne chante.

Tout cela peut continuer à nous faire monter, si tel est le cas, vous pouvez toujours céder aux conceptions de Capcom axées sur les requins et vérifier.