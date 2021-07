Comment freiner ma dépendance au shopping pandémique ?

Caroline Moss est auteur et animatrice du podcast « Gee Thanks, Just Bought It », qui aide les gens à trouver les produits dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Maintenant, avec cette chronique, « Demander un ami », elle aide les gens avec les conseils dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Pour soumettre une question, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou cliquez ici.

Salut Caroline,

Au plus fort de Covid-19, tout ce que je faisais était une boutique en ligne. Cela m’a donné quelque chose à faire en plus de m’inquiéter, et comme je vis seul, cela m’a donné quelque chose à espérer pendant ces mois d’isolement total. J’aimais quand les choses arrivaient à ma porte, j’aimais mettre ces nouvelles choses dans ma maison (j’ai acheté beaucoup de décorations pour la maison!) Et j’ai même adoré me préoccuper des choses que je retournerais. C’était une activité.

Aurais-je pu choisir un meilleur passe-temps ? Sûr. Le fait est que je ne l’ai pas fait et maintenant je me retrouve toujours à acheter des trucs en ligne juste pour quelque chose à faire et quelque chose à espérer. Je préférerais économiser plus, honnêtement.

Avez-vous des conseils pour briser ce cycle?

Merci,

Accro au shopping

♥

Hé ATS !

Tout d’abord, ne soyez pas si dur avec vous-même. Je peux comprendre, et je parie que je ne suis pas seul. Il est facile de se souvenir de la période de quarantaine maintenant et de la romancer tout en nous réprimandant pour ne pas être «plus productifs». Mais nous essayions juste de survivre à tous les niveaux : mentalement, physiquement et émotionnellement. Se tourner vers une activité réconfortante comme les achats en ligne a du sens. J’ai acheté BEAUCOUP de pantalons de survêtement moi-même.

Maintenant que vous êtes vacciné (je suppose et j’espère), il est temps de commencer à réintroduire des niveaux sûrs d’activité sociale dans votre vie. Cela signifie qu’il y a des choses à attendre avec impatience en plus du facteur qui vient à votre porte avec des boîtes et des enveloppes ! Je suis sûr que vous le savez probablement déjà, alors voici quelques conseils éprouvés pour vous sevrer d’une habitude d’achat en ligne devenue dépendance.

Videz votre cache : vos informations de carte de crédit ne doivent pas être stockées. Pendant que vous y êtes, retirez-le également de votre ordinateur. En gros, compliquez un peu les achats en ligne. Laissez vos cartes de crédit dans un endroit qui vous obligerait à vous lever du lit ou de votre bureau pour les trouver. Encore une fois, ne vous facilitez pas la tâche. Remplissez votre chariot jusqu’au bord, puis partez. Apparemment, le simple fait d’ajouter des choses à votre panier en ligne est censé remplir cet endroit au plus profond de nos âmes qui aspire à faire du shopping. Achetez votre propre garde-robe et organisez-la aussi ! Il peut y avoir une grande joie à fouiller dans vos propres affaires, surtout après un an à ne rien porter dans votre garde-robe. Faites l’inventaire, essayez tout et dressez une liste des nouveaux articles dont vous avez réellement besoin (le cas échéant). Cela vous aidera à avoir un peu plus de contrôle sur vos achats. Mettez-vous au régime en espèces : retirez chaque semaine une certaine somme d’argent au guichet automatique et laissez les cartes de crédit à la maison. Permettez-vous de simplement dépenser l’argent – si vous êtes comme moi, cela vous rendra un peu plus conscient de vos dépenses. Glisser une carte de crédit est tout simplement trop facile.

Rien de tout cela ne doit être éternel, mais cela fera toute la différence quand il s’agira de vous ressaisir quand il s’agira de faire vos achats et vos dépenses. Une dernière idée : commencez à écrire un courrier postal avec un ami (ou des amis !). Cela vous donnera quelque chose à attendre par la poste, sans vider votre compte bancaire dans le processus.

Vous l’avez !!!

