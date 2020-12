L’année 2020 a été remplie d’événements inattendus, mais je parie que vous ne vous attendiez pas à ce que Frankie Jonas devienne le frère de Jonas le plus pertinent sur le plan culturel.

Oui, le « Bonus Jonas » se fait un nom sur l’application de partage de vidéos TikTok et dépasse rapidement ses frères un par un.

Depuis qu’il a commencé à publier sur TikTok en octobre 2020, Frankie a amassé 1,5 million d’abonnés et 23,2 millions de likes, prouvant qu’il n’a pas besoin de ses frères ou de leur groupe.

Et vous feriez mieux de suivre bientôt le plus jeune Jonas, car il a déjà averti ses abonnés qu’il supprimera TikTok s’il n’atteint pas 100 millions d’abonnés avant le réveillon du Nouvel An 2020. On dirait que les jours de Charli D’Amelio comme TikToker le plus suivi pourraient être comptés .

Comment Frankie Jonas devient le frère Jonas préféré de TikTok:

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur Frankie Jonas et pourquoi le monde de TikTok est totalement obsédé par lui.

Il a un sens de l’humour incroyable.

Les privilèges évidents de Frankie sont subjugués par le fait qu’il a une conscience de soi rafraîchissante. Il se moque des obsessions inconstantes et en constante évolution d’Internet en remerciant les abonnés de l’avoir choisi comme «Garçon blanc du mois» et attire l’attention sur le népotisme qui l’a conduit là où il est.

Mis à part les vidéos de rire à haute voix, il offre un aperçu fascinant de ce que c’est que de grandir à côté de la célébrité sans être complètement immergé dans les projecteurs et offre un contraste total avec l’image de l’emporte-pièce proposée par ses frères.

La renommée inattendue de Frankie a balayé TikTok et les comptes de Kevin, Joe et Nick Jonas sont maintenant inondés de commentaires disant: « Frankie Jonas a un frère? » ou « Saviez-vous que les frères de Frankie Jonas ont un joli petit groupe indépendant? ».

Mais derrière l’énergie chaotique, l’humour sardonique et les TikToks hilarants, qui est Frankie Jonas?

Il a 20 ans.

Le frère Jonas a peut-être gouverné le cœur des milléniaux, mais la génération Z appartient à Frankie Jonas. Pourquoi? Parce qu’il en fait partie. À la manière de la génération Z, il s’est présenté à ses disciples dans une vidéo par son signe du zodiaque – Balance.

Né le 28 septembre 2000, Frankie n’avait que 6 ans lorsque son frère sort son premier album. Il a beaucoup bougé quand il était enfant, tourné avec ses frères et fait de brèves apparitions dans Camp Rock films.

Il a agi quand il était enfant.

Frankie a fait ses débuts d’acteur dans Camp Rock 2: le dernier jam, jouant Trevor, un campeur de 9 ans. Il a également joué un rôle bref et non accrédité dans Nuit au musée: bataille du Smithsonian.

En 2008, Frankie a fait un travail de voix off pour le film d’animation Ponyo. Il a joué aux côtés de Noah Cyrus, la sœur cadette de Miley Cyrus. Je me demande si ces deux conseils ont échangé sur la façon de traiter avec des frères et sœurs plus âgés célèbres?

Il est sur le point d’étudier à l’Université de Columbia.

Frankie a annoncé sur TikTok et Instagram qu’il fréquenterait l’Université de Columbia à partir du semestre de printemps 2021. Frankie a récemment déménagé à New York en vue de fréquenter le prestigieux collège Ivy League.

Il est diplômé en ingénierie audio.

Ce n’est pas la première fois que Frankie sort dans les livres. En 2015, il a déclaré dans une interview qu’il prévoyait d’obtenir son diplôme d’études secondaires tôt. Trois ans plus tard, à seulement 18 ans, il obtient un diplôme en ingénierie audio, faisant de lui le premier de ses frères à obtenir un diplôme.

Priyanka Chopra Jonas, Joe Jonas et les parents de Frankie ont montré leur soutien le jour de sa remise des diplômes.

C’est le rebelle de la famille.

Vous vous souvenez des tristement célèbres anneaux de pureté de Nick et Joe Jonas qu’ils ont inévitablement abandonnés bien avant de se rendre dans l’allée?

Il ne semble pas que Frankie ait tenté de perpétuer cette tradition. En fait, il semble avoir été un adolescent rebelle.

En 2016, il a été rapporté que Frankie, 16 ans, avait été surpris en train de fumer de l’herbe devant un dépanneur à Nashville et avait été cité pour possession de marijuana. Quatre ans plus tard, Frankie a confirmé les informations sur TikTok.

Il n’a pas peur de se moquer de ses frères pour leur influence.

Si vous envisagez de faire des remarques sarcastiques sur la façon dont Frankie a eu la renommée, la fortune et le succès que lui ont transmis ses frères, ne vous inquiétez pas, il a probablement déjà fait la blague lui-même.

Dans une vidéo en duo, Frankie interrompt un utilisateur qui parle de «ce que 99% des gens ne font pas» pour dire sarcastiquement «Ayez des frères célèbres et vivez le népotisme toute votre vie».

Dans d’autres, il remercie tout le monde de lui avoir donné plus d’adeptes que son frère aîné Kevin et recrée des scènes de l’émission de télé-réalité de Kevin et de sa belle-sœur Danielle, Marié à Jonas.

Il fait aussi fréquemment des coups à ses frères pour l’avoir exclu du groupe familial et grince des dents à ses anciennes apparitions dans leurs vidéos en coulisses.

