Comment fonctionnera Facebook News, la section actualités du réseau social

Au Royaume-Uni également, il sera bientôt possible de consulter Facebook dans son section dédiée exclusivement à l’actualité. Cela a été annoncé par le réseau social à ces heures, annonçant l’arrivée dans le pays de l’autre côté du canal de Facebook News – l’initiative déjà lancée aux États-Unis qui propose aux utilisateurs des articles de journaux en ligne choisis par des journaux fiables et des sources certifiées. La nouvelle section fera ses débuts au Royaume-Uni à partir de janvier l’année prochaine, et permettra aux utilisateurs de se tenir au courant des événements mondiaux sans risque d’entrer en contact avec de fausses nouvelles et les campagnes de haine qui risquent de polluer le principal fil d’actualité du réseau social.

Facebook News a fait ses débuts de l’autre côté de l’océan il y a quelques mois avec une formule déjà adoptée par d’autres entreprises technologiques qui se sont lancées dans la distribution d’informations. En fait, la section propose une large sélection d’actualités achetées par un nombre limité de journaux partenaires de l’initiative et organisée par les modérateurs du social; à partir de là, les algorithmes sociaux tirent le des articles plus intéressants les calibrant sur les intérêts des utilisateurs individuels – qui se retrouvent ainsi à exécuter un flux d’informations générées sur mesure. Les articles hébergés dans Facebook News seront exclusivement ceux que les journaux ne proposent pas déjà sur les pages déjà présentes sur le réseau social: bref, il peut s’agir de contenus premium, pour lesquels Facebook proposera une redevance à la place de l’utilisateur, qui pourra les lire gratuitement.

Aux États-Unis – a déclaré Facebook – le système a enregistré que 95% du contenu lu dans Facebook News avait été atteint par des personnes qui avant ce moment ils n’avaient jamais pris contact avec le journal responsable, signe que l’initiative pourrait ravir un nouveau public pour les publications partenaires. Ces derniers incluent actuellement des noms tels que Archant, Conde Nast, The Economist, ESI Media, Guardian Media Group, Hearst, Iliffe, JPI Media, Midland News Association, Reach et STV. Quant aux autres pays, malheureusement Facebook n’a publié aucune information pour le moment.