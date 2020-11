Comme un croisement entre un téléphone et une imprimante, les télécopieurs copient les documents dans un endroit et les impriment dans un autre, même à des milliers de kilomètres l’un de l’autre. Avant l’omniprésence des ordinateurs et de l’Internet haut débit et lorsque les autres options étaient le courrier postal ou le courrier, un fax pouvait transmettre relativement rapidement des dossiers médicaux aux médecins, des photos aux journaux et des factures aux clients. Mais comment fonctionnent les télécopieurs?

« Fondamentalement, un télécopieur numérise une image ou un document ligne par ligne, puis transmet cette numérisation à un récepteur où elle est imprimée et reproduite », a déclaré Jonathan Coopersmith, auteur de « Faxed: The Rise and Fall of the Fax Machine » ( Johns Hopkins University Press, 2015) et professeur d’histoire à la Texas A&M University. Les télécopies fonctionnent sur des lignes téléphoniques aujourd’hui, mais les premiers télécopieurs (abréviation de télécopieurs) utilisaient des lignes télégraphiques, qui transmettaient des messages texte en utilisant des codes d’impulsions longues et courtes, comme le code Morse. En fait, le fax a été inventé en 1843, trois décennies avant le téléphone. Les télécopies ont conservé la même conception et la même fonction fondamentales depuis ce temps, mais la mécanique a changé, a déclaré Coopersmith.

Au 19e siècle, le stylet d’un télécopieur se déplaçait sur un document qui était maintenu en place. Chaque document contenait un message écrit à l’encre enduite d’une résine sèche traitée appelée poudre de gomme laque. « Au fur et à mesure que votre stylet avance, la plupart des lignes seront vierges, mais ensuite elles touchent la gomme laque, ce qui soulève le stylet et envoie un bip pour dire qu’il y a quelque chose ici, qu’il y a du noir ici », a déclaré Coopersmith à 45Secondes.fr. Aujourd’hui, les télécopies numérisent optiquement les documents sans les toucher physiquement. Ces machines émettent une lumière qui se reflète sur les zones noires (ou imprimées) de la surface mais pas sur les zones blanches (ou vierges).

Mais comment les télécopies se parlent-elles? Avant d’envoyer un document, les deux télécopies à des endroits différents ont une conversation rapide, appelée poignée de main, pour confirmer qu’il y a vraiment un télécopieur à l’autre extrémité, a expliqué Abe Lopes, propriétaire d’Ace Copy Inc., un atelier de réparation de matériel de bureau basé à Newark, New Jersey. «C’est pourquoi vous entendez le petit son ‘deh-leh-lehhh’, les petits tonalités du cadran», a-t-il déclaré à 45Secondes.fr.

Les télécopieurs divisent une page en une grille de nombreux petits carrés, semblables à des pixels. En temps réel, le fax émetteur lit une ligne de carrés à la fois et utilise des bips pour indiquer au fax récepteur si les carrés sont noirs ou blancs (représentés par des uns et des zéros, respectivement), a déclaré Lopes. «Lorsque le papier passe dans le fax émetteur, le fax récepteur fonctionne simultanément», a-t-il déclaré. « Un fax envoie des uns et des zéros, des signaux d’activation et de désactivation, tandis que l’autre le reçoit et le traduit en noir et blanc pour l’imprimer. »

La clé d’un fax qui fonctionne est d’avoir deux lignes téléphoniques distinctes, a déclaré Lopes. Une ligne pour le téléphone réel et une autre pour le fax. « Si le fax utilise la même ligne que le téléphone et que quelqu’un décroche le téléphone au milieu, cela interrompra et annulera la transmission », a-t-il déclaré. Cela signifie des bourrages papier, un redémarrage ou les deux.

Bien que les télécopieurs puissent sembler obsolètes aujourd’hui par rapport à la commodité de joindre un PDF à un e-mail ou de collaborer sur un document Google, de nombreux cabinets médicaux et petites entreprises comptent toujours sur les télécopies. Et il y a aussi un usage domestique. C’est ainsi que Coopersmith est devenu fasciné par les fax. Sa mère aux États-Unis aimait en utiliser un pour communiquer avec des amis en Russie et en Thaïlande. «Comme c’est chouette», pensa-t-il. « Voici une technologie si simple que ma mère peut l’utiliser, mais si compliquée qu’elle peut communiquer dans le monde entier. »

