Maintenant il y a quelques mois sur Whatsapp les premiers indices de quelque chose de nouveau sur la plateforme étaient apparus: la possibilité d’envoyer photos et vidéos capables de s’autodétruire après avoir regardé. C’était l’automne dernier et la fonctionnalité était décrite par des rumeurs comme à venir, mais encore à un stade de développement précoce. Désormais, les premiers écrans de la nouveauté ont fui sur le Net, signe que finalement les photos et vidéos éphémères sont vraiment bientôt sur l’appli le système de messagerie le plus utilisé au monde.

Comment fonctionnent les photos autodestructrices sur WhatsApp

Les nouvelles informations sur l’autodestruction des photos WhatsApp les ont fourni comme d’habitude WABetaInfo, attacher écrans extraits des dernières versions préliminaires de l’application; les captures d’écran confirment le fonctionnement de la nouveauté qui avait déjà été décrite il y a quelques mois, en ajoutant quelques détails graphiques utiles pour avoir un aperçu du système. Le contenu multimédia envoyé dans les chats peut être marqué d’un bouton spécial qui porte un symbole de minuterie et fonctionne comme un interrupteur: envoyez la photo avec la fonction activée ça le rendra temporaire sur le téléphone du destinataire.

De leur côté, ceux qui reçoivent une photo ou une vidéo marquée comme temporaire seront bien conscients du caractère éphémère du contenu; en fait il y en aura pour s’en souvenir une série de signaux graphiques apposé par l’application pour se souvenir de cet aspect. Tout d’abord, le matériel reçu apparaîtra flou dans le chat, de sorte qu’il ne puisse pas être prévisualisé, et marqué par le symbole de la minuterie; une fois le contenu ouvert, une boîte de dialogue rappellera au spectateur qu’il s’agit d’un message temporaire, donnant à ce dernier la possibilité de lire une description de la nouvelle fonctionnalité pour comprendre son fonctionnement.

Les limites des photos et vidéos temporaires

D’après ce que l’on lit dans les captures d’écran, le concept de temporalité adopté par les développeurs de WhatsApp n’est pas le même que celui des autres plateformes. Les photos et vidéos ainsi marquées peuvent en effet être théoriquement vues et reproduites aussi longtemps que vous le souhaitez et pour un nombre indéfini de fois; les faire disparaître est le fait de quitter le chat dans lequel ils ont été reçus. Les développeurs n’envisagent évidemment pas une vraie sortie: pour perdre la possibilité de voir les photos temporaires et les vidéos reçues dans une conversation, cela suffira passer à un autre chat pendant quelques secondes.

Le matériau ainsi marqué il ne pourra pas sortir facilement du chat d’origine, depuis l’enregistrement dans la mémoire du téléphone sera inhibé depuis l’application. Envoyer des photos et des vidéos de cette manière ne les mettra pas complètement à l’abri de toute copie non autorisée: tout d’abord, selon WABetaInfo, aucune protection n’a encore été ajoutée. capture d’écran qui notifie à l’expéditeur la capture d’un écran par le destinataire; de plus ce dernier peut toujours photographier l’écran du téléphone avec un autre appareil et enregistrez le matériel pour toujours. Même lorsque la nouveauté fera ses débuts sur WhatsApp – à ce stade cela pourrait prendre quelques jours ou quelques semaines – le conseil est donc de ne pas l’utiliser pour envoyer trop légèrement du matériel sensible ou privé.

