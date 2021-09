Comment fonctionnent les chaînes Starbucks Pay It Forward ? Barista expose le vrai coût

Avez-vous déjà fini par payer 20 € pour votre café au lait du matin simplement parce que vous vous êtes senti coupable de participer à une chaîne de « payer au suivant » ?

Il s’avère que votre acte de gentillesse au hasard n’était pas seulement gênant pour votre compte bancaire – c’est aussi un peu irritant pour votre barista.

Une publication virale sur Facebook écrite par Hannah Wilson, «une ancienne barista de Starbucks depuis près de 7 ans», avait quelque chose à dire sur la tendance populaire «payer au suivant» qui se produit chaque fois que vous vous rendez au service au volant.

Elle dit que toute la tendance est « extrêmement ennuyeuse et rend tout confus », et qu’il y a de meilleures choses à faire à la place of ‘payer au suivant’.

Comment fonctionnent les chaînes Starbucks ?

La façon dont cela fonctionne est que la personne qui la démarre demandera au barista du service au volant de payer également pour la personne derrière elle, quelle que soit la commande, puis la personne suivante aura un repas gratuit.

Ce qui la transforme en une chaîne de paiement à terme, c’est lorsque la personne suivante décide de la maintenir, ainsi de suite.

Ce que beaucoup de gens croient être un geste «gentil» est en fait très controversé et a été critiqué par des gens à tous les niveaux de la chaîne – des baristas aux personnes qui se sentent coupables s’ils ne le payent pas.

Un barista de Starbucks dit que les chaînes « payez au suivant » sont nulles pour le personnel.

« Cela facilite la distribution des mauvaises boissons, et ça craint », a déclaré Wilson. « Au lieu de payer pour les gens derrière vous, qui peuvent probablement se permettre leurs propres affaires puisqu’ils font la queue avec l’intention de payer, donnez un pourboire aux personnes qui préparent vos boissons qui travaillent en sous-effectif depuis des mois. »

Les travailleurs des services alimentaires, en particulier ceux qui travaillent dans des restaurants ou des cafés populaires comme Starbucks, ont déjà assez de mal car ils doivent composer avec un environnement en évolution rapide et parfois avec des clients pas si gentils.

Wilson pense qu’au lieu de payer pour quelqu’un qui peut clairement se permettre de payer ce qu’il a commandé, vous devriez plutôt montrer votre appréciation aux travailleurs qui vous servent.

Les clients de Starbucks se sont également plaints des chaînes « payer au suivant ».

Cody Katrina a publié un Tik Tok en juillet décrivant son anxiété à dire non lors d’une chaîne de paiement à terme et a fini par payer 30 € alors que sa commande n’était que de 10 €.

« À la personne qui a payé mon Starbucks, geste très gentil mais f — vous. Ma commande était de 10 € », a-t-elle déclaré, « Et parce que vous deviez commander pour la personne derrière vous, mon anxiété ne pouvait pas être comme » oh d’accord merci au revoir « , je devais payer pour la personne derrière moi. 30 € ?! « Payez au suivant » est une arnaque ! »

Les gens soutiennent qu’elle aurait pu simplement dire non, mais beaucoup de gens qui ont été dans cette situation se sentent vraiment pris au piège dans cette tendance sociale de rembourser la « gentillesse ».

Dans un Starbucks de Saint-Pétersbourg, en Floride, un blogueur nommé Peter Schorsch a mis fin à une séquence de 11 heures.

Il croyait que les gens ne participaient que par culpabilité et a plutôt donné au barista un pourboire de 100 €.

« Je n’essaie vraiment pas d’être un Grinch », a déclaré Schorsch. « Je sais que les choses sont difficiles pour les baristas et je suis prêt à aider les gens. »

Il a également souligné que c’était injuste pour les personnes dont les commandes ne sont pas chères du tout mais finissent par payer des factures plus importantes que les leurs, comme Katrina.

« J’ai eu un Venti Frappuccino à 6 €. Quelqu’un pourrait juste obtenir un café à 2 € », a déclaré Schorsch. « C’est injuste pour cette personne qui a payé pour moi.

Un piège social au pire, et un moment de gentillesse au mieux, les chaînes payantes peuvent être toxiques pour ceux qui ne sont pas assez confiants pour simplement dire non et briser la chaîne.

Quand c’est organique et authentique, cela peut être un très beau geste, mais le meilleur geste que vous puissiez faire est de donner un pourboire à vos serveurs.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.