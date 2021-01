Comment fonctionne ToonMe, l’application qui vous transforme en dessin animé Disney ou Pixar

Ces jours-ci, sur Instagram, TikTok et de nombreux autres réseaux sociaux, un type de photographie très particulier a commencé à se répandre: les dieux portraits dessiné dans un style cartoon qui rappelle de très près celle des films Pixar et Disney. Les protagonistes de ces images sont les auteurs des photos, mais leurs caractéristiques sont modifiées pour donner l’impression qu’elles sont issues de la dernière production du géant américain. Le secret s’appelle ToonMe, une application de modification graphique automatique basé sur des algorithmes d’intelligence artificielle qui – comme son nom l’indique – se concentre sur la transformation des sujets des photos en dessins animés.

Les effets les plus demandés

L’application est en fait disponible depuis un certain temps sur les téléphones Android et les iPhones: les auteurs ont basé le nom sur un défi devenu fou sur les réseaux sociaux il y a exactement un an, dans lequel les dessinateurs, illustrateurs et graphistes se sont ravis de dépeindre leur style de dessin en publiant le résultat sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, ToonMe vous permet d’obtenir automatiquement des résultats similaires: il suffit de prendre une photo et en quelques secondes l’application renvoie la même image dans différents styles de dessin. Les plus populaires – soit pour leur reconnaissabilité, soit pour la sortie récente du dernier film d’animation Soul – sont évidemment les styles Disney et Pixar: dans le premier, les protagonistes sont dessiné à la main comme dans un classique, alors que dans le second ils ressortent aussi bien Modèles 3D. Les résultats ne sont évidemment pas comparables à ceux qui toucheraient de vrais concepteurs ou modélisateurs, mais étant donné qu’il s’agit d’œuvres automatisées, il n’est pas surprenant que le phénomène soit devenu viral. La raison pour laquelle ToonMe est en vogue maintenant après des mois dans les magasins numériques est sa découverte et son utilisation par plusieurs influenceurs sociaux, qui ont mis l’application sous les projecteurs pour leurs millions d’abonnés.

Des doutes sur la confidentialité

Les applications fournies sur iOS et Android ne sont pas exactement identiques, mais pour les deuxPolitique de confidentialité déclare que les images, les dessins et les points clés identifiés par l’intelligence artificielle pour faire venir les changements éliminé après 2 semaines de permanence sur les serveurs, sauf si les utilisateurs décident de partager des photos en ligne grâce aux méthodes de partage fournies par les développeurs. Quoi n’est pas spécifié est l’emplacement des serveurs ni sur quel type de plate-forme les applications s’appuient-elles pour traiter les données en ligne: l’information n’est pas obligatoire, mais d’autres logiciels tels que le très populaire FaceApp à l’époque ont révélé qu’ils utilisaient les systèmes Google et Amazon pour rassurer les utilisateurs sur la sécurité de leurs données.