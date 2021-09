Comment fonctionne le vaccin COVID-19 une fois qu’il pénètre dans le corps – Feuille de route pour les enfants et les adultes

in

Dès que le vaccin est à l’intérieur des cellules tissulaires, il utilise les instructions pour créer des protéines de pointe. Ce processus prend généralement moins de 12 heures.

Comment un COVID-19 le vaccin fonctionne-t-il dans le corps? – Wixy, 12 ans, New York

Le COVID-19 La pandémie, causée par le virus SARS-CoV-2, a changé la façon dont les gens vivent dans le monde. Fin août 2021, plus de 630 000 personnes étaient décédées rien qu’aux États-Unis. Les experts de la santé conviennent que COVID-19 les vaccins sont un moyen important d’aider à mettre fin à la pandémie.

Mais se faire vacciner peut être effrayant pour les enfants et les adultes. De plus, il y a beaucoup d’informations sur la façon dont le COVID-19 les vaccins fonctionnent, mais certains d’entre eux peuvent être difficiles à comprendre.

En tant que pédiatre, médecin spécialiste des maladies infectieuses et scientifique qui étudie les germes comme les bactéries et les virus, j’ai consacré une attention particulière à la pandémie et au développement du COVID-19. vaccins.

Les vaccins sont faits pour ressembler à des envahisseurs

La chose la plus importante à comprendre à propos des vaccins est qu’ils enseignent à votre corps comment se préparer pour combattre une infection, sans que votre corps ait à faire face à l’infection elle-même. De cette façon, les vaccins aident votre corps à se préparer aux invasions de germes qui pourraient autrement vous rendre très malade.

Les trois COVID-19 les vaccins disponibles aux États-Unis se concentrent sur ce qu’on appelle la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2, ou coronavirus . Le SRAS-CoV-2 est un virus rond, avec des bosses partout – un peu comme une balle de baseball recouverte de tees de golf. Les bosses sont les protéines de pointe.

Sur un vrai coronavirus , les protéines de pointe permettent le COVID-19 virus pour pénétrer dans les cellules afin que le virus puisse faire plus de copies de lui-même. Pour ce faire, il adhère à certains types de protéines, appelées récepteurs, sur les cellules humaines, en particulier les cellules pulmonaires. De cette façon, le virus peut pénétrer dans les cellules saines et les infecter.

Les vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson fonctionnent tous de la même manière en donnant aux cellules du corps les instructions pour fabriquer la protéine de pointe. Les vaccins Pfizer et Moderna portent ces instructions sur une molécule appelée ARNm. Cette molécule simple brin ressemble à un long morceau de ruban adhésif avec les instructions pour fabriquer une protéine codée sur un côté.

Le vaccin Johnson & Johnson, quant à lui, transmet les instructions aux cellules par le biais de molécules d’ADN. Il utilise un virus appelé adénovirus, qui ne peut pas se reproduire, pour transporter l’ADN des protéines de pointe dans les cellules humaines. Cet ADN est copié dans l’ARNm, qui traduit ensuite les instructions en protéines – dans ce cas, la protéine de pointe du coronavirus .

Ainsi, la principale différence entre les trois vaccins est que les injections Pfizer et Moderna donnent à votre corps des instructions pour la protéine de pointe via l’ARNm, tandis que l’injection Johnson & Johnson la dirige via l’ADN. Après cela, les trois vaccins fonctionnent de la même manière.

Que se passe-t-il lorsque le vaccin pénètre dans votre corps?

Une fois un COVID-19 vaccin est injecté, l’ARNm ou l’ADN est englouti par les cellules tissulaires et les cellules immunitaires spéciales qui vivent dans les muscles, la peau et les organes appelés cellules dendritiques. Les cellules dendritiques surveillent toutes les parties du corps comme des sentinelles, à la recherche de signes d’invasion de germes – comme le coronavirus .

Dès que l’ADN ou l’ARNm se trouve à l’intérieur des cellules dendritiques ou tissulaires, les cellules utilisent les instructions pour créer des protéines de pointe. Ce processus prend généralement moins de 12 heures. Une fois que les protéines de pointe sont fabriquées et prêtes à être « montrées » au système immunitaire, l’ARNm ou l’ADN est décomposé par la cellule et éliminé.

Il est important de savoir que même si vos cellules ont fabriqué leurs propres protéines de pointe, elles ne disposent pas de suffisamment d’informations pour faire des copies du virus complet. Mais les protéines de pointe peuvent déclencher le système immunitaire du corps pour renforcer sa défense afin qu’il soit prêt si l’ensemble du coronavirus envahit.

Lorsque les cellules tissulaires et les cellules dendritiques reconnaissent les protéines de pointe comme des visiteurs indésirables, les cellules placent des sections des protéines de pointe sur leur extérieur pour que les autres cellules puissent les voir. Les cellules dendritiques libèrent également des signaux de « danger » en même temps pour faire savoir aux autres cellules que la protéine de pointe présente une menace. Les signaux de danger sont comme des panneaux jaunes fluo clignotants pointant vers le morceau de protéine de pointe affiché disant : « Cela n’appartient pas ! »

Ces signaux d’avertissement déclenchent alors la réponse immunitaire de votre corps.

Que se passe-t-il une fois que le système immunitaire se réveille ?

Grâce à ce processus, le corps est maintenant en état d’alerte élevé et prêt à apprendre à combattre les envahisseurs – dans ce cas, les protéines de pointe fabriquées après l’injection du COVID-19 vaccin.

Les cellules immunitaires du corps, appelées cellules B et cellules T, reconnaissent les signes avant-coureurs d’un envahisseur extérieur. Des milliers de ces cellules se précipitent dans la région pour se renseigner sur cette nouvelle menace afin de pouvoir contribuer à la protection.

Les cellules B sont spécialisées dans la construction de « pièges », appelés anticorps, qui élimineront toutes les protéines de pointe envahissantes. Différentes cellules B produisent de nombreux anticorps spécialisés qui reconnaissent différentes parties d’un virus ou d’une bactérie. Et les cellules B agiront comme une usine, continuant à fabriquer des anticorps contre la menace perçue même après sa disparition afin de protéger le corps pendant longtemps.

Un type de lymphocytes T, appelés lymphocytes T auxiliaires, aide les lymphocytes B à fabriquer des anticorps lorsque des signaux de danger sont présents. Un autre type de cellule T est là pour vérifier si d’autres cellules du corps sont infectées par le virus. Si ce type de cellule T détecte une cellule infectée, il supprime la cellule infectée afin qu’elle ne puisse pas créer plus de copies et transmettre l’infection à d’autres cellules.

Pourquoi mon bras est-il douloureux ?

Comme tous ces processus importants se déroulent à l’intérieur de votre corps, vous pourriez voir des signes physiques indiquant qu’il y a une lutte sous la peau. Si votre bras devient douloureux après l’injection, c’est parce que les cellules immunitaires comme les cellules dendritiques, les lymphocytes T et les lymphocytes B se précipitent vers le bras pour inspecter la menace.

Vous pourriez également avoir de la fièvre ou d’autres signes de maladie. Tout cela signifie que votre corps fait exactement ce qu’il est censé faire. Il s’agit d’un processus sûr et naturel qui se produit lorsque le corps apprend à combattre les protéines de pointe. De cette façon, si vous entrez en contact avec le vrai coronavirus , votre corps a appris à vous en protéger.

