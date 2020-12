VALORANT est extrêmement populaire car il a le mélange parfait de tir et de capacités. Cela encourage également le travail d’équipe et la coopération, et c’est amusant de jouer avec des amis. Le mode normal non évalué présente un défi pour les joueurs novices et constitue le point de départ idéal. Après avoir appris à jouer et choisi votre main préférée, vous pouvez passer au mode classé pour voir à quel point vous êtes bon.

Le système classé

Le mode Classé teste vos compétences contre une opposition plus dure et vous oblige à jouer en équipe. C’est beaucoup plus compétitif et la façon dont vous jouez influence la vitesse à laquelle vous gravissez les échelons. Le système peut être compliqué, il est donc temps de répondre à une question qu’on nous pose souvent. Comment fonctionne le système de classement VALORANT?

Rangs

Il y a huit rangs dans VALORANT, et chacun d’eux a trois niveaux, à l’exception du niveau le plus élevé. Radiant est le rang le plus élevé et a un seul niveau. Chaque niveau d’un rang est étiqueté de un à trois, et vous commencez toujours au niveau un et progressez au niveau trois.

Commencer

Avant de pouvoir commencer un match classé, vous devez jouer 20 parties non classées. Vos résultats dans les 20 jeux permettent au système d’en savoir plus sur vos compétences et de s’assurer que vous savez comment jouer au jeu.

Après 20 parties non classées, vous jouez ensuite cinq autres parties classées avec des joueurs qui ont terminé leurs matchs de classement ou qui ne sont pas classés. Le système vous donnera alors un classement pour vos prochains matchs compétitifs. Vous pouvez alors jouer contre des adversaires jusqu’à deux rangs au-dessus ou en dessous du vôtre. Si vos amis ne sont pas dans ces deux rangs, vous ne pourrez pas jouer avec eux en mode compétitif.

Grimper à l’échelle

Votre classement peut fluctuer en fonction de vos performances, vous devez donc être cohérent. Les gains et les pertes sont pris en compte, tout comme le nombre de victimes par match. Le système vous récompense également pour le nombre de plantes, de diffuseurs et la façon dont vous utilisez vos capacités. Plus vous contribuez à l’équipe, plus vite vous pouvez gravir les échelons. Il n’y a pas de déclin de rang, mais votre rang est caché si vous n’avez pas joué pendant 14 jours.

Si vous n « avez pas commencé à jouer, découvrez comment télécharger le jeu ici.