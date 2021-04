Comment fonctionne l’autorité de variance temporelle à Loki expliqué par Tom Hiddleston

Le prochain Loki La mini-série Disney + est sur le point de faire du God of Mischief du MCU le centre de son récit. Suite aux événements de Avengers: Fin de partie, Loki a réussi à s’échapper de la Terre en utilisant une gemme infinie. La bande-annonce de son nouveau spectacle révèle que Loki, joué par Tom Hiddleston, a été capturé par une nouvelle organisation mystérieuse et puissante nommée Time Variance Authority. Dans une interview avec Empire, Hiddleston a expliqué pourquoi ce nouveau groupe pose un tel défi pour Loki.

« La bande-annonce montre un face-à-face avec la Time Variance Authority. La TVA. Une organisation qui régit l’ordre du temps. Assez grande institution. Responsabilité substantielle de s’assurer que le temps se déroule selon des lignes prédéterminées. Vous avez donc une institution qui représente l’ordre et un personnage qui représente le chaos. C’est là que commence le drame. «

Dans les bandes dessinées, la TVA est une alliance extrêmement puissante de maîtres du temps chargés de maintenir le bon déroulement de l’histoire. Loki est peut-être un dieu asgardien, mais même son pouvoir est éclipsé par les gens qui contrôlent le tissu même de l’espace et du temps.

La bande-annonce pour Loki a déjà montré que Loki est incapable de s’échapper de la TVA, et est à la place obligé de partir en mission en leur nom pour stabiliser le flux temporel. À travers ces missions, Loki tentera également de trouver son vrai moi, car Hiddleston explique que le dieu du mal est en train de subir une crise d’identité.

« Je pense que ce logo métamorphosé pourrait vous donner une idée que Loki, la série, concerne l’identité et l’intégration des fragments disparates des nombreux moi qu’il peut être, et peut-être des nombreux moi que nous sommes. Je pensais que c’était très excitant parce que j’ai toujours trouvé Loki une construction très complexe. Qui est ce personnage qui peut porter autant de masques, changer de forme et semble changer son sentiment extérieur sur un six pence? «

Loki a eu une histoire longue et complexe à travers le MCU, commençant comme un méchant comme dans les bandes dessinées, mais devenant bientôt plus un anti-héros. Le personnage a finalement rencontré sa mort de manière héroïque, essayant de vaincre Thanos par lui-même.

Le Loki qui apparaîtra dans sa mini-série est du passé, une partie de la chronologie modifiée qui a été créée lorsque les Avengers ont voyagé dans le temps, c’est-à-dire lorsque le Loki qui avait essayé et échoué de prendre le contrôle de New York est tombé sur l’espace. Stone et l’a utilisé pour s’échapper.

Il sera intéressant de voir si cette nouvelle version de Loki évoluera également en une figure héroïque et s’il reviendra au plus grand MCU dans les films ultérieurs. Pour l’instant, les fans attendent avec impatience le nouveau spectacle de Hiddleston, qui devrait faire ses débuts dans quelques mois.

Loki étoiles Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. La série arrive le vendredi 11 juin sur Disney +. Cette nouvelle provient d’Empire Online.

Sujets: Loki, Disney Plus, Streaming