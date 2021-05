Comment fonctionne la police alternative dans un monde de «  police Defund  »

Beaucoup de gens entendent l’expression «défund la police» et pensent immédiatement en termes réactionnaires. Ils pensent que le 911 va disparaître, ou que les services d’urgence disparaîtront, ou que la lutte contre la criminalité telle que nous la connaissons appartiendra au passé.

Mais rien de tout cela n’est vrai.

Qu’est-ce que le «mouvement defund» et quelles sont les alternatives au maintien de l’ordre?

Le mouvement defund vient de l’idée qu’il existe de meilleures options que de poursuivre notre système actuel d’intervention d’urgence.

C’est parce que les policiers ne sont pas formés ou établis pour contrôler avec succès toutes les situations – et on ne devrait pas s’attendre à ce qu’ils le fassent. Ils ont une responsabilité principale et fournissent une assistance extraordinaire aux personnes dans le cadre de paramètres spécifiques.

Sinon, comme nous l’avons souvent vu, la police peut représenter un danger pour les citoyens. Le récent anniversaire du meurtre de George Floyd en est un rappel brutal.

Ashley Southall, chef du bureau de police du métro pour le New York Times et modératrice du panel «Envisioning Alternatives to Policing» au Musée de la ville de New York, déclare que le rôle principal de la police est de lutter contre la criminalité et qu’elle devrait être autorisée se concentrer sur ce rôle.

En dehors de cela, une confrontation avec la police peut dégénérer en autre chose.

«Ce sont des expériences largement négatives pour les gens», nous rappelle Southall. «Nous n’envoyons pas la police arrêter quelqu’un pour le plaisir.»

Les agents sont formés pour répondre aux situations avec une force meurtrière. Et même lorsqu’ils possèdent une formation supplémentaire qui correspond à une perturbation particulière, ils procèdent souvent comme s’ils n’avaient pas du tout cette formation. Comme dans le cas récent de deux agents de Grandview qui ont été formés à l’intervention en cas de crise mais qui ont tout de même tué un garçon de 17 ans qui a été signalé comme suicidaire.

En plus de réduire les conflits inutiles dans les situations d’urgence, donner à d’autres services de soutien la possibilité de répondre à certains appels permettrait en fait aux forces de police d’utiliser leurs ressources et leur main-d’œuvre pour les tâches auxquelles elles sont réellement destinées.

Southall dit que le but du mouvement Defund n’est pas du tout de se détourner de la police. C’est pour les aider à se concentrer sur la lutte contre le crime.

«Ils ont de nombreuses fonctions qui sont en lien avec cette mission, et ils prennent des ressources et du personnel conscients de cette mission. On se plaint depuis des années que leurs responsabilités étaient trop larges. Si vous y réfléchissez bien, les objectifs de Defund, qui est de restreindre le rôle de la police, et les services qui se plaignent d’être trop limités, sont en grande partie les mêmes. »

L’ajout de services supplémentaires pour répondre aux plaintes ouvre la porte à une plus large gamme d’assistance pour les personnes dans le besoin.

Au lieu que des policiers se présentent à chaque appel à l’aide, même lorsque le recours à la force n’est pas nécessaire, les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé mentale peuvent répondre à la place.

Comment les solutions de rechange à la police aideraient-elles en réalité?

Beaucoup sont curieux de savoir quelle est l’efficacité d’une force de police trop dispersée. Et lorsque la violence est souvent la seule approche, même si les crimes violents sont en forte baisse, quelle est la probabilité que les crimes soient résolus, de toute façon? Il s’avère que nous entrons dans une phase du maintien de l’ordre où les taux de classement chutent, laissant de nombreux actes criminels non résolus et impunis. Cela survient alors que les États-Unis voient déjà des taux de liquidation inférieurs à ceux des pays européens.

«Vous devez vous demander», dit Southall, «si vous inversiez notre dépendance à l’égard de la police pour faire tous ces autres emplois et décidiez que nous pouvons les gérer différemment, si cela permettrait à la police d’investir davantage dans la résolution de crimes.

«Il y a beaucoup de douleur dans les communautés où la police a été utilisée de manière agressive et pourtant de nombreux meurtres n’ont toujours pas été résolus. Et dans certains cas, vous pouvez vous rendre dans ces communautés et ils vous diront: «Oh, nous savons qui l’a fait, il n’a simplement jamais été arrêté ni inculpé». Et quand vous demandez pourquoi, les gens ne font tout simplement pas confiance à la police.

À quoi ressemblent réellement les alternatives au maintien de l’ordre?

Il y a une raison pour laquelle nous embauchons du personnel de soutien dédié pour prendre soin de ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale. Il y a une raison pour laquelle les psychiatres et les travailleurs sociaux agréés se forment si longtemps pour servir le public. Eux aussi ont des rôles spécifiques à jouer dans la société. Pour les policiers, qui s’entraînent pendant moins de vingt semaines et ne reçoivent souvent pas d’instructions sur la façon de gérer les personnes en situation de crise, il est peut-être temps de transférer ces appels.

«Les appels pour la santé mentale ne représentent qu’une petite partie des appels au 911 à New York», dit Southall. «Sur ceux-ci, environ un sur quatre implique une sorte d’arme ou de menace. Les autres sont potentiellement inoffensifs. Celles-ci impliquent généralement une personne souffrant de paranoïa ou d’illusions ou quelqu’un qui crie dans la rue sans raison. Avant de démanteler la police, il y avait déjà un effort pour envoyer des travailleurs sociaux avec la police pour répondre aux appels d’une personne aux prises avec un problème psychiatrique ou émotionnel.

En Oregon, un programme appelé CAHOOTS est en cours depuis 31 ans. Les premiers intervenants sont formés pour s’occuper des personnes en crise de santé mentale. Ils ne sont pas armés, formés pour lutter contre la maladie mentale, l’itinérance et la toxicomanie, et se spécialisent dans la désescalade de la résolution des conflits, les contrôles de l’aide sociale, etc. Les équipes sont constituées d’infirmières, d’ambulanciers paramédicaux et d’EMT.

En 2019, sur les 24000 rencontres du CAHOOTS avec le public, seulement 150 se sont terminées par des appels à l’appui de la police. Ils n’ont jamais été responsables d’une rencontre mortelle ou d’une blessure grave.

De nombreuses villes envisagent d’adopter le modèle CAHOOTS ou de créer des programmes hybrides qui enverraient du personnel spécialement formé avec la police pour gérer des situations qui ne nécessitent pas de menaces d’autorité et de force.

En Angleterre, des agents de police non armés et en uniforme appelés agents de soutien communautaire sont utilisés pour répondre aux troubles. Ils ne peuvent pas répondre avec force et gérer la part du lion des appels. Seuls 10% des policiers en Angleterre portent des armes à feu.

Il y a aussi des propositions supplémentaires qui gagnent du terrain, des choses qui ont été tentées ailleurs ou théorisées bien avant notre moment actuel de besoin. Les médiateurs communautaires, l’autosurveillance communautaire et un accès supplémentaire aux services de santé mentale sont tous sur la table.

Comment faire en sorte que des alternatives policières s’imposent dans nos communautés?

Plus les gens remarquent le fonctionnement de leurs services dans la société, plus ils sont susceptibles de s’adapter pour le mieux. Nous sommes déjà venus ici, mais à aucun autre moment nous n’avons sérieusement envisagé autant d’alternatives policières et les avons réellement mises en œuvre dans la première boîte à outils de réponse.

Des panneaux comme celui mis en place par le Musée de la ville de New York que Southall anime continue d’attirer davantage l’attention sur les problèmes et d’éduquer le public sur les points clés. La sensibilisation aux détails graveleux est l’un des meilleurs moyens d’établir une base solide pour un argument public en faveur du changement.

Plus nous avons de demandes de justice pour George Floyd, Breonna Taylor, Adam Toledo et d’autres, plus l’élan nous emmènera rapidement dans un avenir où la police n’est pas seulement modifiée pour le mieux, elle n’est plus du tout nécessaire.

«Le but n’est pas de jeter les policiers», dit Southall, «le but est de les rendre obsolètes. Et cela exige que le crime disparaisse. Pour que le crime disparaisse, il faut s’attaquer à ce qui crée le problème. »

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.