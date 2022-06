Comment fonctionne Cultpix, la plateforme des amateurs de films cultes

diffusion

A l’ère du streaming dominé par le mainstream sur Netflix, Amazon Prime Video et Disney, des alternatives comme MUBI et ce service dédié au cinéma culte apparaissent.

© CultpixLe logo de la plateforme de streaming culte.

« Bienvenue dans le monde étrange, merveilleux et tordu des films cultes et de genre »avertissent-ils dans cultepixoù à partir d’avril 2021, ils ont commencé à travailler avec une liste variée de films allant de bandes telles que les motardsle premier travail professionnel de Nicole Kidmanà des productions plus spécifiques de réalisateurs plus difficiles à trouver sur d’autres plateformes.

Depuis la plateforme, ils soulignent que leur catalogue est accessible de n’importe où dans le monde. Il suffit d’avoir une bonne connexion Internet et un appareil pour lire les films, pour pouvoir commencer à en profiter à la maison. Bien sûr, ils recommandent depuis la page officielle d’utiliser principalement des ordinateurs car, bien que cela fonctionne sur les téléphones portables et les téléviseurs intelligents, cela ne fonctionne toujours pas de manière aussi stable.

Dans la section questions et réponses, ils expliquent que ce sont les modérateurs eux-mêmes qui décident quel film est culte et lequel ne l’est pas, tout en précisant que par leur propre décision, ils ne téléchargeront aucun type de production sorti après 1990. « Nous rejoignons les principaux distributeurs mondiaux de films de genre vintage, d’horreur, de science-fiction, de fantasy, de sexploitation et d’arts martiaux »expliquent-ils sur le web, où il existe une grande variété de catégories pour rechercher des films.

Pour le louer, vous pouvez accéder aux forfaits mensuels pour 6,66 € ou payer l’abonnement annuel de 59 €. « Il y a quelque chose ici pour tout le monde »disent-ils, tout en précisant que « nous ajouterons constamment des suggestions, des listes des 10 meilleurs et d’autres idées sur les films à apprécier ». Ce qui est intéressant, c’est qu’ils sont prêts à changer la perception que vous avez du monde du cinéma : «Vous avez été obligé de consommer l’histoire du cinéma établie. Oublie ça Hitchcock, Bergman, Fellini, Godard et Kurosawa. Nous réécrivons l’histoire du cinéma ».

+Comment demander d’ajouter des films à Cultpix

« Il y a une grande variété de raisons pour lesquelles nous avons les films que nous avons, mais nous essayons toujours d’en ajouter plus »ils comptent En ce sens, le catalogue est composé de titres qu’ils obtiennent parce que les propriétaires du site les possèdent, par des accords avec des distributeurs ou parce qu’ils sont dans le domaine public. Mais il y a aussi des titres qui entrent dans la catégorie de ceux qui « nous n’aurons probablement jamais les droits » pour les questions de droit d’auteur. Par conséquent, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, sur le Web, ils affirment : « Contactez-nous et dites-nous quel film vous souhaitez que nous incluions et nous ferons de notre mieux ».

