Comment fonctionne AirDrop ? L’échange de données Apple expliqué simplement

Sawake Lecteur optique externe USB3.0 graveur de CD DVD 2K 3K lecteur DVD-RW réécriveur transfert de données pour PC ordinateur

Fonctionnalités:【Prend en charge la fonction Plug and Play】: Aucun lecteur et alimentation externe nécessaires. Branchez-le simplement sur votre port USB et le lecteur DVD sera détecté. USB 3.0 DVD dirve est un compagnon idéal pour les ordinateurs sans lecteur interne.【USB 3.0 haute vitesse et interface de type c】: Utilisant la technologie avancée USB3.0 avec une vitesse élevée de 5 Gbps, spécialement conçue avec double port Type C et USB3.0, ce lecteur de DVD-RW vous offre un transfert de données à haute vitesse (vitesse beaucoup plus rapide que le port USB2.0) avec une forte tolérance aux pannes. compatible avec USB 2.0. ★ Ce lecteur peut lire et écrire des CD, mais uniquement lire des DVD. Il ne prend pas en charge les DVD blue-ray, 3D, 4K ou 2K.【Systèmes et périphériques hautement compatibles】: Ce lecteur externe est bien compatible avec le système 98SE / ME/2003 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Linux, os 8.6 ou supérieur. Il est idéal pour les ordinateurs portables, ultrabooks, PC ou ordinateurs de bureau sans matériel de lecteur. (★ Ne prend pas en charge les téléviseurs, tablettes, lecteurs de voiture, Chromebook, Surface Pro, Ubuntu.)【Design élégant et mince】: Conception de câble intégrée, faite avec un matériau de tréfilage de qualité supérieure, un extérieur suffisamment à la mode et résistant aux rayures. Ce pilote de CD / DVD est mince, léger, compact et portable.【Réduction du bruit, lecture silencieuse】: La technologie de correction automatique contrôle la vi