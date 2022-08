Comment faire votre propre gommage corporel revigorant

Votre peau aurait-elle besoin d’un coup de pouce ? Ou êtes-vous prêt pour un moment de soins personnels? Exfolier votre peau avec un gommage corporel rend non seulement votre peau radieuse, mais c’est aussi un bon moyen de se détendre. Vous pouvez acheter un gommage en magasin, bien sûr, mais vous pouvez aussi faire votre gommage revigorant avec des ingrédients que vous avez probablement déjà dans la maison !

Photo : Diana Light/Unsplash

Ces gommages corporels DIY sont faciles à réaliser soi-même. Veuillez noter que ces gommages sont destinés à votre corps et non à votre visage. La peau de votre visage est plus sensible que le reste de votre corps. Massez doucement le gommage sur votre peau dans un mouvement circulaire et rincez à l’eau tiède.

De quoi as-tu besoin:

Une cuillère pour mélanger

bol

Cuillères ou tasses à mesurer

Un récipient ou un bocal scellé pour conserver votre gommage

Photo : Magazine Amplitude/Unsplash

Gommage au café

Les petits grains de café sont doux pour la peau, mais aussi très efficaces pour éliminer les cellules mortes de la peau.

Ingrédients

½ tasse de marc de café

2 cuillères à soupe d’eau chaude

1 cuillère à soupe d’huile de noix de coco chauffée

Étape 1 : Mélangez le marc de café et l’eau chaude dans un bol.

Étape 2 : Ajouter l’huile de noix de coco. Si nécessaire, ajoutez plus de marc de café ou plus d’huile de noix de coco pour obtenir la bonne consistance.

La consistance doit être bonne; pas trop liquide, mais pas trop friable non plus. A-t-il la bonne consistance ? Mettez ensuite le gommage dans un récipient. Vous pouvez conserver ce gommage au réfrigérateur jusqu’à environ une semaine. L’huile de noix de coco durcit au réfrigérateur mais se liquéfie facilement en réchauffant le gommage entre vos mains.