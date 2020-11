Comment faire une potion d’invisibilité dans Minecraft

Dans le jeu à succès Minecraft, les potions sont essentielles et peuvent être la seule chose qui vous évite de mourir dans des situations délicates. Les potions d’invisibilité relèvent en particulier de cette description, et dans ce guide, nous vous apprendrons comment les fabriquer.

Comment faire une potion d’invisibilité

Pour faire une potion d’invisibilité, vous avez besoin d’une potion de vision nocturne (3.00), d’un œil d’araignée fermenté et d’une poudre de feu. Vous aurez également besoin d’un stand de brassage, alors allez-y et créez-en un si vous ne l’avez pas déjà fait; vous aurez besoin de trois blocs de pavés et d’une tige de feu placés dans le modèle suivant ci-dessus pour le faire.

Une fois que vous l’avez fait, placez-le n’importe où sur une surface de votre maison, puis passez à l’étape suivante. Lorsque vous avez placé le support de brassage, ouvrez-le et placez la poudre de feu à l’endroit comme indiqué ci-dessus; lorsqu’elle est placée ici, la poudre de feu fondra et alimentera le support.

Ensuite, placez la potion et l’œil d’araignée fermenté dans les emplacements indiqués ci-dessus. Ensuite, après un certain temps, le stand de brassage préparera votre potion d’invisibilité. Cependant, avant de pouvoir faire votre Potion d’Invisibilité, comme nous l’avons montré, vous devrez d’abord savoir où vous pouvez obtenir les objets nécessaires pour la fabriquer. Continuez à lire pour découvrir tout cela et plus encore.

Comment faire une potion de vision nocturne

Comme nous l’avons déjà expliqué, le premier objet dont vous avez besoin pour la potion d’invisibilité est une potion de vision nocturne. Cela dit, pour faire une potion de vision nocturne, vous aurez besoin des matériaux suivants énumérés ci-dessous.

Verrue du Néant: Vous pouvez obtenir ce matériau dans les forteresses du Nether qui se trouvent à l’intérieur du Nether.

Carotte dorée: Faire un carotte d’or, vous aurez besoin d’une carotte moyenne et de huit pépites d’or. Placez la carotte au milieu d’une table d’artisanat et entourez-la de pépites pour la rendre dorée.

Bouteille d’eau – Pour obtenir une bouteille d’eau, vous aurez besoin d’une bouteille en verre. Fabriquez une bouteille en verre avec trois verres dans les fentes supérieures droite et gauche d’une table d’artisanat et le troisième au milieu. Ensuite, apportez la bouteille en verre à une source d’eau comme un étang ou une rivière et faites un clic droit pour la remplir.

Blazepowder: Pour obtenir Blazepowder, vous devez le fabriquer à partir de Blazerods qui tombent de Blazes in the Nether.

Lorsque vous rassemblez les quatre matériaux, rapportez-le à votre stand et commencez par placer la poudre de blaz comme avant; puis, placez la bouteille d’eau dans la fente gauche du sable. Une fois que vous avez fait cela, placez la verrue dans l’espace supérieur et attendez que cela soit fait, puis placez la carotte dorée lorsque l’emplacement est vide. Une fois que le stand de brassage a fini de cuire la carotte, il finira de fabriquer la potion Nightvision.

Comment faire un oeil d’araignée fermenté

Pour fabriquer un œil d’araignée fermenté, vous devrez tuer des araignées pour obtenir l’œil normal d’elles; avec cela, vous aurez également besoin de sucre et d’un champignon brun.

Vous pouvez obtenir du sucre très rapidement à partir de plantes de canne à sucre, comme indiqué ci-dessus, et pour les fabriquer, placez la canette de sucre n’importe où dans une table d’artisanat. En passant, ces plantes se trouveront généralement autour des plages ou du sable le long des rivières, alors cherchez-y si vous en avez besoin de plus.

Ensuite, pour obtenir des champignons bruns, trouvez une forêt et fouillez-y; vous les trouverez généralement sous les arbres avec beaucoup d’ombre. Une fois que vous avez les champignons, retournez à votre base et placez tout dans le schéma suivant ci-dessus. Ensuite, une fois que vous avez fabriqué l’œil d’araignée fermenté, revenez dans le guide et suivez les étapes pour faire la potion d’invisibilité.