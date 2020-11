Comment faire une potion de guérison dans Minecraft

Les potions de soins sont une nécessité si vous prévoyez de combattre certains des monstres les plus difficiles de Minecraft. Pour cette raison, vous devriez à un moment donné envisager d’en créer quelques-uns dans le jeu; heureusement, il est relativement facile de le fabriquer une fois que vous savez comment le faire.

Cela dit, continuez à lire ci-dessous pour un didacticiel détaillé sur la création de potions de guérison dans Minecraft.

Comment faire des potions de guérison

Pour faire une potion de guérison, vous aurez d’abord besoin d’un stand de brassage, que vous pouvez fabriquer dans le jeu avec la recette suivante ci-dessus. Après avoir mis en place un stand de brassage, vous aurez besoin des matériaux suivants ci-dessous pour commencer à préparer des potions de guérison.

Tranches de melon

Pépites d’or

Blaze Rod

Bouteille d’eau

Le premier matériau dont vous aurez besoin est la tige Blaze afin que vous puissiez fabriquer de la poudre Blaze pour alimenter le support. Pour faire de la puissance, placez simplement une tige dans une table d’artisanat et retirez le matériau de la sortie d’artisanat lorsqu’il apparaît.

Mais si vous ne savez pas où trouver les tiges de Blaze, vous pouvez les obtenir auprès de Blazes in the Nether. Ensuite, vous devrez obtenir des verrues du Nether, qui, si vous ne le saviez pas déjà par leur nom, se trouvent également à l’intérieur. Donc, si vous avez besoin de chasser les flammes, assurez-vous de vérifier les forteresses du Nether pour ces verrues.

Après avoir reçu des verrues du Néant, vous aurez besoin de tranches de melon pour en faire des melons brillants. Vous pouvez obtenir des tranches de melon en récoltant des plantes de melon. Si vous n’avez pas de melon sous la main, vous pouvez en trouver dans les biomes de la jungle et les villages de savane.

Lorsque vous obtenez des tranches, vous pouvez les transformer en melons scintillants, mais vous aurez besoin de pépites d’or pour le faire. Les pépites peuvent être obtenues en extrayant de l’or, en les transformant en lingots, puis en pépites en les plaçant dans une table d’artisanat. Une fois que vous avez obtenu les pépites, mettez-les dans le schéma suivant ci-dessus avec une tranche de melon pour en faire des melons brillants.

Après les pépites et les melons, vous aurez besoin d’une bouteille d’eau, et pour fabriquer une bouteille d’eau, vous devrez d’abord préparer une bouteille en verre. Pour fabriquer une bouteille, vous aurez besoin de trois blocs de verre dans les fentes en haut à droite et à gauche d’une table d’artisanat et le troisième dans l’espace du milieu. Ensuite, apportez la bouteille en verre à une source d’eau comme un étang ou une rivière et faites un clic droit pour la remplir.

Une fois que vous aurez une bouteille d’eau qui sera la dernière des ressources, vous devrez faire des potions de guérison. Lorsque vous avez tous ces matériaux, placez-les dans l’ordre suivant pour faire une potion de soins.

Tout d’abord, placez la poudre Blaze dans la fente, comme indiqué ci-dessus, attendez qu’elle fonde, puis passez à l’étape suivante.

Une fois que la poudre Blaze a fondu, placez la bouteille d’eau dans la fente gauche et la verrue dans l’espace supérieur et attendez qu’ils soient faits.

Une fois que la verrue a fini de cuire, passez au melon et placez-le dans le même espace que vous l’avez fait avec la verrue du Nether. Ensuite, une fois le melon brillant terminé, vous aurez préparé une potion de guérison. Si vous voulez en faire une potion à éclabousser, placez la potion de soins là où vous avez mis la bouteille d’eau en dernier et une poudre à canon dans la fente supérieure.