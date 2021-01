Comment faire une potion de chute lente dans Minecraft

Minecraft a de nombreuses potions que les joueurs peuvent faire, et l’une d’elles est une potion de chute lente, qui, comme son nom l’indique, peut vous empêcher de mourir des dommages de chute. En raison de ce seul fait, cette potion serait un ajout utile à votre arsenal de consommables, alors voici comment faire une potion de chute lente Minecraft.

Comment créer une potion de chute lente dans Minecraft

Pour faire une potion de chute lente dans Minecraft, vous aurez besoin des matériaux suivants ci-dessous et d’un stand de brassage avec trois pavés et une tige de feu comme indiqué ci-dessus.

Membrane fantôme

Verrue du Néant

Bouteille d’eau

Blaze poudre

Le premier matériau dont vous aurez besoin est la tige Blaze, qui est nécessaire pour fabriquer de la poudre Blaze, qui alimente le stand de brassage. Si vous ne savez pas comment obtenir des tiges Blaze, vous les obtenez sous forme de gouttes d’ennemis Blaze dans le Nether.

Ensuite, vous aurez besoin d’une verrue du Nether; vous pouvez trouver ces verrues au même endroit que les tiges de Blaze, qui est le Nether, mais à l’intérieur de ce qu’on appelle les forteresses du Nether. Vous aurez besoin de rechercher un peu ces forteresses du Nether, mais tôt ou tard, vous en trouverez une, et à l’intérieur, vous pouvez trouver les verrues du Nether en croissance.

Après avoir obtenu la verrue du Néant, vous aurez besoin d’une bouteille en verre pour fabriquer une bouteille d’eau. Pour fabriquer la bouteille en verre, vous aurez besoin d’un verre fait de blocs de sable. Vous pouvez ramasser du sable avec une pelle sur les plages et les biomes du désert.

Une fois que vous obtenez le sable, apportez-le dans un four pour le transformer en verre. Lorsque le verre a fini de cuire, prenez le verre et placez-le dans le modèle ci-dessus, à l’intérieur d’une table d’artisanat. Fabriquez la bouteille en verre, apportez-la à une source d’eau et remplissez-la pour en faire une bouteille d’eau.

Passant à autre chose, le dernier matériau dont vous avez besoin pour faire une potion de chute lente est une membrane fantôme. Vous pouvez obtenir une membrane fantôme sous forme de goutte auprès des monstres fantômes; cependant, ces foules, contrairement aux autres hostiles, n’apparaissent qu’à une heure précise de la nuit.

Cela dit, vous pouvez trouver des Phantoms qui apparaissent n’importe où dans le monde, la nuit et pendant les orages, uniquement lorsque le joueur n’a pas dormi dans un lit depuis plus de trois jours. Une fois que vous avez rassemblé tout le matériel nécessaire à la potion de chute lente, suivez les étapes ci-dessous pour la fabriquer à l’aide du support de brassage.

Commencez par mettre la poudre de feu dans la première fente, comme indiqué ci-dessus, attendez qu’elle fonde, puis passez à l’étape suivante.

Après la poudre de feu, placez la bouteille d’eau à l’endroit indiqué ci-dessus; vous devrez le faire avant d’ajouter des ingrédients dans le stand de brassage.

Lorsque la bouteille d’eau est placée là où nous l’avons indiqué, ajoutez la verrue du Néant dans la fente supérieure, attendez qu’elle fonde, puis passez à l’étape suivante.

Une fois que la verrue du Nether a fini de se dissoudre, vous pouvez ajouter la membrane fantôme au même endroit que vous avez placé la verrue du Nether. Attendez que cela se termine et vous ferez une potion de chute lente Minecraft.

