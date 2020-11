Comment faire une mini-usine d’hydrogène avec 10 000 algues et une goutte d’eau: ces scientifiques veulent «faire pousser» la prochaine grande révolution énergétique

Sur le papier, l’hydrogène est le meilleur. Il est propre, peut être utilisé directement, n’est pas toxique et est très économe en énergie. Mais, avouons-le, en plus des problèmes de sécurité historiques qu’il porte, il a un problème assez grave: l’énorme quantité d’énergie qu’il faut pour le fabriquer.

Au cours des dernières décennies, les chercheurs ont essayé de faire une vertu de nécessité et de profiter du fait que le processus de fabrication est très simple pour «stocker» l’énergie excédentaire provenant de sources d’énergie renouvelables. Avec tout cela, et malgré le soutien d’acteurs internationaux comme l’Union européenne ou le Japon, la ruée vers l’hydrogène n’a pas seulement explosé.

Heureusement, les scientifiques n’abandonnent pas.

Des gouttes qui sont en fait des usines d’hydrogène

Kai dahms

S’ils le faisaient, nous ne pourrions pas voir des choses comme celles que Nature Communications a publiées aujourd’hui: un manuel d’instructions pour «détourner» les mécanismes cellulaires de 10 000 algues et leur faire produire de l’hydrogène sans nécessiter d’énormes quantités d’énergie.

Et c’est particulièrement curieux car, si on nous posait des questions sur le fonctionnement des algues dans cette zone, la grande majorité d’entre nous dirait que ce qu’ils font, c’est fixer le dioxyde de carbone et produire de l’oxygène. La photosynthèse à son meilleur et cesse de compter. Dans quel monde les algues produisent-elles de l’hydrogène? En cela, il semble que ce soit le cas.

Des chercheurs de l’Université de Bristol et du Harbin Institute of Technology en Chine ont décidé de donner une touche supplémentaire aux possibilités de leurs mécanismes moléculaires et ont piégé environ 10 000 cellules d’algues dans une minuscule goutte d’eau par compression osmotique. Cela, comme prévu, a fait chuter rapidement les niveaux d’oxygène. À tel point que des enzymes spéciales, les hydrogénases, ont été activées que a détourné la voie photosynthétique normale et l’a mise à produire de l’hydrogène.

“L’utilisation de simples gouttelettes comme vecteurs pour contrôler l’organisation des cellules algales et la photosynthèse dans des micro-espaces synthétiques offre une approche potentiellement écologique de la production d’hydrogène“ont expliqué les chercheurs. Et bien qu’il s’agisse encore d’une étude très préliminaire, la vérité est qu’il s’agit” d’une méthodologie simple et flexible qui devrait pouvoir être étendue sans affecter la viabilité des cellules vivantes “