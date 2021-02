Les citrouilles et les melons ont été ajoutés à Minecraft de retour en version bêta avant même sa sortie officielle. Depuis très tôt (repensez à la première sortie de Redstone), les joueurs ont essayé de trouver des moyens faciles et efficaces de les récolter. Avant les observateurs, les mises à jour de blocs n’étaient pas détectées automatiquement, de sorte que les cultiver automatiquement nécessitait une connaissance approfondie et une manipulation des mécanismes du jeu. Heureusement, ce n’est plus nécessaire!

Comment faire une ferme automatique de citrouilles / melons dans Minecraft

Nous allons vous guider à travers les étapes pour créer une ferme simple, automatique et efficace pour les melons et les citrouilles. Une fois que vous avez construit cette ferme, elle ne nécessite aucun entretien en dehors de la collecte des melons une fois qu’ils sont prêts. Cette ferme a été initialement planifiée et présentée par Youtuber Shulkercraft! C’est un processus simple, bien qu’un peu coûteux en termes de ressources. Commençons!

Première étape: obtenir les ressources

Vous trouverez ci-dessus les ressources dont vous aurez besoin pour créer cette ferme de melons / citrouilles. Si vous souhaitez faire une ferme de citrouilles, remplacez les 40 graines de melon dans l’image ci-dessus par 40 graines de citrouille. Alternativement, vous pouvez combiner 20 graines de melon et 20 graines de citrouille pour créer une ferme qui récolte les deux presque également!

Avec cette ferme, vous avez besoin de beaucoup de rails, de pistons et de blocs d’observation. Vous pourrez rarement créer une ferme automatique sans ces derniers. La raison pour laquelle vous avez besoin de tant de pistons et de blocs d’observateurs est que les melons et les citrouilles se développent en blocs qui doivent être brisés plutôt que des produits pouvant être cassés et déplacés par l’eau.

Deuxième étape: creuser le trou

Ce trou a été creusé dans un monde Superflat, mais vous le creuserez probablement dans un monde de survie avec une génération de monde normale, donc ce ne sera probablement pas aussi net. La partie principale du trou dans l’image ci-dessus est de 10 x 9 x 2 blocs. Sur l’un des côtés de neuf carrés de long, vous creuserez un espace supplémentaire pour le système de collecte. Les couches de cet espace supplémentaire suivent ce modèle de haut en bas: 3 * 2, 2 * 2, 1 * 2. Dans l’espace 1 * 2, vous placerez les deux coffres. C’est là que vos melons de récolte apparaîtront.

Troisième étape: placez les trémies et les torches

Habituellement, vous ne verrez pas Void lorsque vous placez les torches Redstone. La seule raison pour laquelle vous le voyez dans la capture d’écran ci-dessus est que la ferme de ce guide est construite sur un monde Superflat, donc l’espace disponible est limité. Lorsque vous faites face au trou du coffre, vous voulez placer deux trémies devant les coffres.

Ensuite, marchez sur deux pâtés de maisons et creusez un trou au bas de la ferme. Ce trou sera de 1 * 10 * 2 blocs, comme indiqué dans l’image ci-dessus. Vous pouvez placer les torches Redstone comme bon vous semble, à condition qu’elles soient placées sur le bas couche dans ce trou. Après cela, vous devrez creuser un autre trou 1 * 1 * 2 blocs contre le mur à cinq pâtés de maisons des trémies et placer une torche Redstone sur la couche inférieure. Si vous avez besoin d’aide, suivez l’image ci-dessus.

Étape quatre: construire les rails

Une fois que vous avez placé les torches Redstone, couvrez-les avec des blocs pour que le trou soit uniforme. À ce stade, vous ajouterez les rails pour que le Minecart puisse rouler et collecter les melons ou les citrouilles en vrac. Suivez le contour de l’image ci-dessus. Au-dessus des blocs avec des torches Redstone en dessous, vous placerez des rails électriques. Cela fait que le Hopper Minecart continue de circuler et de collecter des tranches de melon et des citrouilles et les déposer dans les trémies quand il les roule.

Cinquième étape: placez l’eau

Cette étape est cruciale mais facile. Couvrez entièrement les rails avec de la saleté. Laissez un trou au milieu de la place principale et placez la dalle que vous avez dans la moitié inférieure de ce trou. Ensuite, remplissez la moitié supérieure avec de l’eau. Suivez l’image ci-dessus pour obtenir des conseils.

Sixième étape: labourer et planter

Maintenant que votre système de collecte est terminé, vous devez commencer à construire la ferme. À l’aide de votre houe, jusqu’à ce que la saleté se bloque dans le motif en damier illustré ci-dessus. Directement au-dessus de l’eau et du bloc de dalle, placez le Glowstone. Ce sera une source de lumière pour que vos melons continuent de pousser la nuit.

Si vous ne savez pas par où commencer, cette étape est plus simple à suivre si vous commencez par le bloc Glowstone. Dans toutes les directions, sautez un bloc et jusqu’au bloc suivant. Construisez votre motif en damier dans un carré de 8 * 8 à partir d’ici. Une fois que vous avez fini de labourer, placez une graine de melon ou de citrouille dans chaque parcelle de terre labourée.

Septième étape: placez les pistons

Ces étapes suivantes sont un peu délicates, car vous devez les placer d’une certaine manière pour vous assurer que les pistons sont correctement orientés. Vous devez placer un piston au-dessus de chaque bloc qui n’est pas labouré et planté. Pour ce faire, vous devez construire un plafond temporaire au-dessus de la ferme trois blocs au-dessus du sol labouré. Remarque: construisez cet auvent à trois blocs au-dessus du sol lui-même, pas les plantes ou Glowstone.

Après cela, il est temps de placer les pistons. Vous devez vous accroupir et approcher lentement chaque morceau de terre sur lequel vous souhaitez placer un piston. Vous devez faire face au bas du bloc Dirt, viser votre réticule dans le coin le plus proche de vous, puis placer le piston. L’image ci-dessus vous montre exactement comment procéder.

Une fois que vous avez terminé, votre ferme devrait ressembler à l’image ci-dessus. Ce sera un motif en damier de blocs de piston, mais le placement opposé des plantes. Ces pistons briseront les citrouilles et les melons lorsqu’ils pousseront sur le bloc en dessous.

Huitième étape: placez les observateurs

Cette partie est également délicate et doit être suivie avec précision pour que les observateurs soient correctement orientés. Entre chaque piston se trouve un espace vide au-dessus de la terre labourée. D’en haut de la ferme, regardez entre les pistons les plantes ci-dessous. Déplacez votre réticule pour être sur le dessus de la hitbox de la plante. Placez l’Observateur. Utilisez l’image ci-dessus comme exemple de l’emplacement de votre réticule. Placez un observateur au-dessus de chaque plante. Ces observateurs détecteront quand un bloc de citrouille ou de melon a poussé.

Neuvième étape: placez la poussière de Redstone

Vous devez placer de la poussière de Redstone sur chaque observateur. L’observateur agit comme une source d’alimentation et déclenche la poussière de Redstone lorsqu’il détecte qu’un bloc végétal s’est développé. La poussière de pierre rouge activée alimentera les pistons à côté de cet observateur, garantissant qu’au moins l’un d’entre eux écrasera le bloc de citrouille ou de melon et le transformera en objet.

Dixième étape: placez une bordure et attendez

Placer une bordure est crucial car cela permet de s’assurer que les tiges de citrouille et de melon sur le bord extérieur de la ferme ne produisent pas accidentellement des blocs à l’extérieur de la ferme. Si cela se produit, ces plantes ne peuvent pas être récoltées. À partir de là, vous attendez simplement que vos tiges poussent et commencez à produire des blocs. Lorsque les blocs sont détectés et détruits, ils déposent les objets collectés par le Hopper Minecart qui passe en dessous d’eux. Une fois collecté, le Hopper Minecart finira par rouler sur les rails au-dessus des Hoppers, les distribuant dans les coffres de collecte. Génie!

Voilà! Vous avez maintenant une ferme automatique de melons et de citrouilles!

Voilà! Vous avez maintenant une ferme automatique de melons et de citrouilles!