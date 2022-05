Comment faire un voyage de rêve à Walt Disney World Resort : guide complet de conseils

Pour les cinéphiles Disney, il n’y a pas de plus grand rêve que d’entrer dans les Parcs à thème qui honorent chacune des productions emblématiques de ce monde merveilleux. Assistez au défilé des personnages Disney qui ont marqué nos vies comme Mickey et Minnie, les princesses inoubliables ou encore des attractions basées sur guerres des étoiles Ils sonnent comme la proposition idéale pour vos prochaines vacances. Dans cette note, nous vous disons ce que vous devez savoir pour organiser ce voyage que vous avez toujours voulu faire.

Bien que le Monde de Walt Disney La station balnéaire était historiquement une destination très populaire et choisie par les enfants et les adultes, la vérité est que cette année, elle deviendra l’endroit le plus magique sur Terre, car Monde de Walt Disney Le complexe célèbre son 50e anniversaire jusqu’en mars 2023. C’est le moment idéal pour organiser votre visite et, bien qu’il puisse sembler complexe de résoudre chacun des détails, Almundo propose des forfaits qui résolvent à la fois les vols, l’hébergement, les activités et jusqu’aux repas.

+ La meilleure date pour voyager Monde de Walt Disney Hôtel

Les conditions climatiques des destinations déterminent généralement les basses saisons idéales pour organiser un voyage. Mais la vérité est que dans Centre de villégiature Walt Disney World ils n’existent pas : tout le monde rêve de visiter les Parcs à thème à tout moment de l’année. Cependant, il convient de noter que si vous préférez passer un séjour plus calme, il est préférable d’éviter les fêtes telles que Halloween, Noël, Pâques ou Thanksgiving.

C’est pourquoi le meilleur conseil que vous trouverez dans ce guide complet est de vous baser sur la planification. Tenant compte du fait que la pandémie de coronavirus a limité certaines capacités dans les attractions, nous vous suggérons de choisir votre date à l’avance pour vérifier que les Parcs à thème Disney Ils ont de la disponibilité. Une fois vérifié, vous pouvez acheter vos billets avec la certitude que les conditions sont réunies pour votre voyage.

+ Combien de jours est-il recommandé de passer dans Monde de Walt Disney Station balnéaire?

Pour résoudre la question du nombre de jours que vous devrez passer dans Monde de Walt Disney Resort, vous devez d’abord prendre en compte le type d’attractions et de parcs que vous souhaitez visiter. Si vous souhaitez profiter au maximum de vos vacances, 10 jours seront la période idéale pour profiter pleinement des quatre attractions les plus importantes : Parcs à thème (Royaume magique Parc, EPCO, Les studios hollywoodiens de Disney Oui Le royaume animal de Disney parc à thème), les deux parcs aquatiques (Le lagon Typhoon de Disney Parc aquatique Parc aquatique et La plage Blizzard de Disney Water Park) et le centre des boutiques à thème et des restaurants Sources Disney.

+ Quel est le meilleur endroit où séjourner lors d’une visite à Disney ?

L’expérience de Monde de Walt Disney Resort nous invite sans aucun doute à nous immerger dans la magie et la fantaisie des films qui ont marqué nos vies. C’est pourquoi, pour continuer avec des vacances inoubliables, le meilleur endroit où séjourner est les hôtels de villégiature. Disney. En plus des chambres à thème et des hôtels qui conviennent à toutes les bourses, il existe un certain nombre d’avantages pour ceux qui choisissent cet endroit. Par exemple, les parcs à thème prolongent leurs heures d’ouverture pour ceux qui séjournent dans Disney ou mettre à disposition des moyens de transport gratuits qui facilitent un accès rapide aux Parcs Thématiques et Aquatiques.

Vous pouvez choisir votre hôtel préféré avec une réservation flexible ici.

+ Accès aux Parcs à Thèmes avec Disney Park Pass

Une fois que vous avez vérifié que le parc à thème est disponible et n’a aucun type de fermeture pour la date à laquelle vous avez décidé de voyager, vous pouvez continuer à planifier votre voyage. Pour ce faire, vous devrez consulter ce calendrier.

Maintenant, le moment tant attendu est arrivé ! Vous pouvez sélectionner vos billets et hôtels en entrant ce lien depuis Almundo. Si vous avez déjà votre bon et le code de Disneyil ne reste plus qu’à générer un compte dans Start Your Experience Disney et liez le code de réservation.

L’étape suivante est essentielle pour éviter un mauvais moment dans votre visite à Disney. Il existe un système de réservation qui permet l’entrée dans les parcs à thème appelé Disney Système de laissez-passer du parc. Il est essentiel que vous vous inscriviez et que vous choisissiez le jour où vous visiterez chacun d’eux, sinon vous ne pourrez pas entrer dans le parc.

votre voyage à Monde de Walt Disney Resort est déjà démarré une fois que vous avez terminé toutes ces étapes. Mais avant de prendre votre vol, sachez que pour entrer dans les parcs à thème, vous devrez passer un contrôle de sécurité qui comprend la détection de métaux. ouais! N’allez pas trop chargé d’objets personnels, essayez d’utiliser des sacs transparents et sortez le parapluie de votre sac rendra le processus beaucoup plus agile.

+ Que devez-vous prendre en compte lorsque vous voyagez à Disney en cas de pandémie ?

Les protocoles de sécurité pour éviter la contagion du coronavirus sont constamment mis à jour. C’est pourquoi, avant de voyager, vous devriez vérifier ce lien pour vous assurer de ce que seront les expériences en termes de limitation de personnes dans certaines attractions, de disponibilité de certains spectacles ou d’utilisation d’une jugulaire ou d’un masque facial à l’extérieur. Cette étape est essentielle car, d’un mois à l’autre, les conditions peuvent complètement changer.

