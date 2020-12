Comment faire un tiktok avec vos vidéos les plus vues de 2020 sur la plateforme

À l’approche de la fin de l’année, toutes les plateformes en ligne s’inquiètent comme d’habitude d’en proposer une à leurs utilisateurs. aperçu des 12 derniers mois, et les utilisateurs veulent généralement faire de même avec leurs amis et abonnés. TIC Tac pour le moment elle n’offre pas encore de fonctionnalité permettant de regrouper dans un seul clip les statistiques et les meilleurs contenus représentatifs de l’année pour chaque abonné individuel, mais une application récemment publiée permet d’obtenir le même effet: elle s’appelle Retroplay et peut être téléchargé gratuitement à partir de l’App Store iOS.

Comment fonctionne Retroplay

L’application est téléchargeable gratuitement sur l’App Store, mais pour les utilisateurs d’Android pour le moment, il n’est pas encore disponible. Cela peut être un choix délibéré des développeurs, des problèmes de transport du code source d’une plateforme à une autre ou simplement une question de temps: le fait est que les recherches d’applications sur le Google Play Store pour l’instant ne donnent pas de résultats. Les fonctions qu’offre Retroplay sont nombreuses et en général pas trop utiles: elles vont de la possibilité de voter pour vos TikTokers préférés à l’échange de cartes relatives aux créateurs les plus populaires avec d’autres utilisateurs de l’application. Parmi celles-ci, cependant, deux options vous permettent de créer une sorte de Bilan de l’année – un résumé de votre 2020 sur la plateforme qui peut être partagé directement sur TikTok et d’autres réseaux sociaux.

Comment utiliser Retroplay pour mettre en évidence le contenu de l’année sur TikTok

En particulier, Bobine de points forts met en évidence les 4 vidéos les plus vues de votre profil sur TikTok et vous permet de lier les faits saillants ensemble dans un seul clip vidéo qui peut ensuite être exporté et publié sur la même plateforme de partage. L’effet est similaire à celui obtenu par les 9 meilleurs d’Instagram qui se dépeuplent désormais sur le réseau social à la fin de chaque année. Une autre fonction appelée Statistiques à la place, il génère une image statique qui contient toutes les informations sur les derniers mois passés sur la plate-forme – du nombre total de vues obtenues à partir des vidéos aux likes reçus, en passant par les followers et le classement des vidéos les plus populaires.