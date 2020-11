Comment faire un support d’armure dans Minecraft

Si vous avez toujours voulu une façon cool d’afficher votre armure Minecraft, la façon de le faire est avec un support d’armure. Cela dit, si vous continuez à lire, vous découvrirez comment fabriquer un support d’armure et plus encore.

Comment faire un support d’armure

Pour commencer, si vous souhaitez créer un support d’armure, vous aurez besoin d’une table d’artisanat; créez-en un si vous ne l’avez pas déjà fait avec le motif ci-dessus.

Une fois que vous avez fabriqué une table d’artisanat, vous aurez besoin de six bâtons et d’une dalle de pierre lisse placés dans le motif à l’intérieur de la table de mise en caisse, comme indiqué ci-dessus, pour faire tenir l’armure.

Pour obtenir des bâtons, vous les fabriquez avec deux planches de bois avec le modèle d’artisanat, comme indiqué ci-dessus, et pour obtenir les planches de bois dont les bâtons ont besoin, vous pouvez les rassembler à partir de divers arbres du monde supérieur. Ramenez le bois brut sur une table d’artisanat et placez-le dans une seule fente pour le transformer en planches de bois.

Avant de pouvoir fabriquer les dalles de pierre lisses, vous devrez d’abord rassembler des pavés normaux. Vous pouvez extraire le pavé de n’importe quel bloc de pierre trouvé à la surface, sous terre et dans diverses montagnes. Rassemblez-en suffisamment et apportez-le dans un four et mettez-le à l’intérieur avec du charbon. Si vous ne savez pas comment fabriquer un four, vous pouvez le fabriquer avec des pavés remplissant toutes les fentes sauf le milieu d’une table d’artisanat.

Après un certain temps, la pierre cuit en pierre lisse, et vous pouvez ensuite l’utiliser pour fabriquer les dalles lisses avec le motif indiqué dans l’image ci-dessus. Une fois que vous avez fabriqué les dalles, revenez dans le guide et suivez le modèle du support Armor dans l’image que nous avons répertoriée.