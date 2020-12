Comment faire un stand de brassage dans Minecraft

Les potions dans Minecraft peuvent être ce qui vous sauve lors de combats dangereux, mais vous aurez besoin d’un stand de brassage pour obtenir des potions dans le jeu. Cela dit, continuez à lire ci-dessous et nous vous expliquerons étape par étape ce dont vous avez besoin pour créer un stand de brassage dans Minecraft.

Comment fabriquer un stand de brassage dans Minecraft

Pour faire un stand de brassage dans Minecraft, vous aurez besoin des matériaux suivants énumérés ci-dessous et mettez-les dans le modèle montré dans l’image ci-dessus.

Trois pavés

Un Blazerod

Si vous ne disposez pas déjà de ces ressources, continuez à lire et nous vous expliquerons comment obtenir à la fois des pavés et des bâtons lumineux Minecraft.

Comment obtenir des pavés

Cobblestone est facile à obtenir dans Minecraft, car tout ce que vous avez à faire est de creuser et d’extraire la pierre avec une pioche ou de trouver une grotte ou une caverne. Vous pouvez également extraire de la pierre avec n’importe quoi, d’une pioche en bois et plus.

Comment obtenir des tiges de blaze

En bref, vous pouvez obtenir des blazerods des incendies qui apparaissent dans le Nether – consultez notre guide ici pour en savoir plus sur la façon de trouver des flammes dans Minecraft.

Une fois que vous avez obtenu les deux ressources, revenez dans le guide et affichez le modèle que nous avons montré ci-dessus. Mettez toutes les ressources dans une table d’artisanat, puis boum, vous avez un stand de brassage.

Mais pour l’utiliser, vous aurez besoin d’un ingrédient clé appelé poudre Blaze. Heureusement, vous avez déjà ce dont vous avez besoin pour y arriver; prenez simplement un ou deux des blazerods que vous avez posés autour de votre base et placez-les dans une table d’artisanat. Après avoir obtenu de la poudre Blaze, vous pouvez ensuite l’utiliser pour alimenter votre nouveau stand de brassage afin de préparer la potion de votre choix. Minecraft.

Pour en savoir plus sur Minecraft, PGG vous a couvert. Nous avons en fait un hub entier dédié au jeu, et dans ce hub, vous trouverez des tonnes de guides et d’actualités pour le jeu. Je vous recommande de consulter nos guides de potions de santé et d’invisibilité.