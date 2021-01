Comment faire un Golem de fer dans Minecraft

Les golems de fer sont les protecteurs silencieux de Minecraft villages; ils sont également modifiables si vous suivez quelques étapes de ce guide.

Comment fabriquer un Golem de fer dans Minecraft

Faire un golem de fer en Minecraft, vous aurez besoin de quatre blocs de fer et d’une lanterne jack o « , ou d’une citrouille sculptée placée en forme de T pose avec la citrouille placée sur le dessus. Commencez par placer deux blocs de fer sur le sol; après cela, placez les deux autres blocs que vous avez sur les côtés gauche et droit du bloc de fer supérieur. Une fois les blocs de fer placés, placez la citrouille sculptée ou le jack o ‘lantern sur le bloc central supérieur; le fer apparaîtra et commencera à se déplacer après avoir fait cela.

Mais avant de pouvoir fabriquer un golem de fer, vous aurez besoin des objets nécessaires, alors voyons comment obtenir tout cela maintenant. Pour commencer, pour fabriquer des blocs de fer, vous aurez besoin de lingots de fer provenant de la fonte du minerai de fer dans un four. Vous aurez besoin d’un total de 36 de ces lingots de fer, nous vous recommandons donc de rechercher et d’exploiter au niveau supérieur d’une grotte ou d’une caverne, car le fer a tendance à se reproduire à tous les niveaux de bloc sous terre. Une fois que vous avez rassemblé la quantité nécessaire de lingots, prenez-les et placez-les dans une table d’artisanat comme nous l’avons fait ci-dessous.

Vous devrez remplir tous les emplacements d’une table d’artisanat; vous devrez également le faire quatre fois, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de fer. Après avoir fabriqué les blocs de fer, vous devrez ensuite trouver des citrouilles, vous pouvez les trouver dans les biomes extrêmes des collines et des plaines.

En relation: Comment faire un composteur dans Minecraft

Lorsque vous trouvez une citrouille, avancez et utilisez un outil ou percez-la pour la récolter; après avoir obtenu la citrouille, rapportez-la à votre base et continuez à lire pour savoir comment faire une lanterne jack o ‘. Pour commencer, avant de pouvoir fabriquer un jack o ‘lantern, vous aurez besoin d’une paire de cisailles; vous pouvez fabriquer des cisailles avec deux lingots de fer en utilisant le modèle ci-dessous.

Lorsque vous faites les cisailles, placez la citrouille sur le sol et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris à l’aide des cisailles; cela transformera la citrouille en une citrouille sculptée. Ramassez la citrouille sculptée et rapportez-la à une table d’artisanat et placez-la à l’intérieur avec une torche, comme indiqué ci-dessous.

Si vous ne savez pas comment fabriquer des torches, vous pouvez les fabriquer en utilisant le même modèle, mais avec du charbon et des bâtons à la place. Une fois que vous avez tout le matériel requis, suivez les étapes que nous avons énumérées au début de ce guide pour fabriquer le golem de fer.

Pour en savoir plus Minecraft, PGG vous a couvert avec des guides comme comment fabriquer des cisailles et comment fabriquer une table de forge.