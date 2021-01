Comment faire un fumeur dans Minecraft

Peu de joueurs de Minecraft savent qu’il existe un élément similaire à un four qui peut cuire les aliments plus rapidement qu’un four. Cela s’appelle un fumeur, et voici comment le fabriquer dans Minecraft.

Comment fabriquer un fumeur dans Minecraft

Pour fabriquer un fumeur dans Minecraft, vous aurez besoin de quatre planches de bois et d’un four et placez-les tous dans une table d’artisanat, en utilisant le modèle ci-dessus. Vous aurez besoin de huit pavés pour le four, et pour les planches de bois, tout ce que vous avez à faire est de couper les arbres.

Vous pouvez obtenir de la pierre de n’importe où dans votre surmonde, trouver une grotte, une montagne ou même creuser, puis extraire tous les blocs de pierre que vous trouvez avec une pioche en bois et plus. Pour obtenir les planches de bois dont vous avez besoin, vous devrez abattre des arbres avec une hache en bois et plus.

Lorsque vous obtenez les matériaux requis, commencez par fabriquer le four en plaçant la pierre dans la table d’artisanat selon le modèle ci-dessus. Après cela, passez aux planches de bois, que vous pouvez fabriquer en plaçant simplement les bûches de bois que vous venez de rassembler n’importe où dans une table d’artisanat.

Une fois que le four et les planches de bois sont fabriqués, suivez le modèle de fabrication en haut de ce guide. Après cela, vous aurez créé un fumeur dans Minecraft, mais que pouvez-vous faire exactement avec un fumeur? Eh bien, c’est simple, Minecraft Smoker peut cuire n’importe quelle viande qu’un four peut, mais à un rythme plus rapide. Cela dit, voici une liste complète de tous les aliments que vous pouvez cuisiner avec un fumeur.

Pomme de terre au four

Varech séché

Steak

Côtelette de porc cuite

Poulet cuit

Lapin cuit

Morue cuite

Saumon cuit

Mouton cuit

