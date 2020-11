Comment faire un ennemi dans BitLife

Dans BitLife, vous pouvez être n’importe quel type de personne que vous voulez! Cela signifie qu’il y aura des moments où vous voudrez vous pencher un peu plus vers le mauvais côté de la vie. Si tel est le cas, il n’y a pas de meilleur moyen d’aller vers les ténèbres que de se faire un tas d’ennemis. Cependant, le processus est un peu étrange, vous vous demandez peut-être exactement comment y parvenir dans le jeu. Eh bien, nous allons vous guider tout au long du processus, afin que vous puissiez harceler certaines personnes que vous n’aimez pas beaucoup!

Faire des ennemis dans BitLife

Pour faire un ennemi, vous devrez d’abord faire d’une personne votre ami. Oui, cela semble un peu étrange, mais c’est ainsi que cela fonctionne dans BitLife. Une fois que vous vous êtes lié d’amitié avec quelqu’un, vous devrez vous rendre dans le menu Relations, puis sélectionner l’ami nouvellement acquis. Maintenant que vous êtes dans le menu Ami, appuyez sur son nom en haut de l’écran. Cela fera apparaître le profil de la personne. En bas de l’écran, vous devriez voir le bouton Changer notre statut. Appuyez dessus et choisissez le statut de l’ennemi pour changer votre relation avec la personne.

Maintenant que vous avez au moins un ennemi, vous trouverez ces Bitizens sous l’onglet Ennemis. Vous avez toujours toutes les options disponibles que vous auriez eues si vous étiez amis, mais évidemment, ils ne voudront généralement pas s’engager dans l’une des subtilités que vous auriez pu faire auparavant. Pour être méchant avec eux, vous pouvez les insulter, faire des farces et lancer des rumeurs à leur sujet. Vous voudrez être prudent lorsque vous faites l’un de ces éléments, car ils pourraient vous attaquer et éventuellement vous tuer si vous ne faites pas attention. Cependant, s’ils vous attaquent, vous pouvez toujours vous trouver un avocat et intenter une action en justice contre eux!

Il n’y a pas beaucoup de raisons de se faire des ennemis dans le jeu pour le moment, mais c’est une façon amusante d’aller si vous essayez des styles de jeu différents.