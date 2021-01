Comment faire un coffre Ender dans Minecraft

Dans Minecraft, le joueur dispose d’un espace d’inventaire limité; ainsi, ils doivent construire des coffres, mais si vous faites un coffre de fin, vous pouvez emporter tout l’inventaire d’un coffre avec vous.

Comment fabriquer un coffre Ender dans Minecraft

Pour faire un coffre ender Minecraft, vous aurez besoin de six obsidiennes et d’un œil d’ender placés à l’intérieur d’une table d’artisanat. Vous aurez besoin d’avoir les six obsidiennes dans chaque emplacement de table d’artisanat sauf celui du milieu; dans l’espace du milieu, vous devrez placer l’oeil d’ender. Si vous avez besoin d’un exemple de la façon de placer les objets à l’intérieur de la table d’artisanat, consultez l’image ci-dessous.

Mais si vous n’avez aucun des matériaux nécessaires pour fabriquer un coffre ender, nous vous expliquerons les deux en commençant par comment obtenir de l’obsidienne. Dans l’ensemble, trouver l’obsidienne est très facile, le plus difficile est de l’exploiter. Pour commencer, pour obtenir de l’obsidienne, vous devez généralement vous en faire vous-même en trouvant de la lave; vous pouvez trouver de la lave qui fraye sous terre et autour des montagnes à la surface. Une fois que vous avez trouvé de la lave, versez de l’eau dessus, et elle se transformera en blocs d’obsidienne, et tout ce que vous avez à faire est de la miner avec une pioche en diamant

Après l’obsidienne, vous aurez besoin d’un œil d’ender, ce qui nécessite des perles enders et de la poudre de feu. Pour obtenir des perles de fin, tout ce que vous avez à faire est de chasser les Endermen, et ils laisseront tomber une perle à la mort. Mais pour obtenir de la poudre de feu, vous devrez d’abord trouver et tuer flammes, qui se trouvent dans le bas, à l’intérieur de grandes forteresses du bas.

À la mort, les flammes laisseront tomber un objet appelé tiges de feu; vous aurez besoin de tiges de blaze pour faire de la poudre de blaze. Lorsque vous obtenez des tiges de feu, placez-les simplement n’importe où dans une table d’artisanat pour fabriquer la poudre de feu.Une fois que vous avez à la fois de la poudre de feu et des perles d’ender, vous pouvez alors faire l’oeil d’ender avec le modèle de recette suivant ci-dessous.

Après avoir fait l’oeil d’ender, revenez dans ce guide et suivez la recette que nous vous avons montrée au début de ce guide pour faire un coffre ender.

Pour en savoir plus Minecraft, PGG vous a couvert avec des guides comme comment trouver le portail de fin et comment obtenir une tête de dragon Ender Minecraft.