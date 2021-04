Comment faire un bon martini dans le meilleur style James Bond

« Secouée pas bougé » (Secoué, pas agité) est la phrase immortalisée par James Bond, l’agent fictif des services secrets britanniques créé par Ian Fleming, afin de décrivez à votre guise la préparation du cocktail martini. Ce slogan apparaît pour la première fois dans le roman « Les diamants sont éternels » 1956, bien que l’espion lui-même ne le dise qu’au sixième livre, « Dr Non » 1958, tandis que au cinéma, il est prononcé par le méchant Julius Not dans le film de 1962.

Le premier Bond, Sean Connery, acteur décédé le 31 octobre de l’année dernière, a prononcé les mots dans Goldfinger (1964) et à partir de là, il a été utilisé dans de nombreux films, à l’exception de Vous ne vivez que deux fois (1967) où ils disent: « Révolte, pas agité » et en Casino Royale (2006) déjà avec Daniel Craig, où après avoir perdu des millions de dollars dans un jeu de poker, on lui demande s’il veut que son martini secoue ou remue, et il répond: « Ai-je l’air de m’en soucier? »

Au fil du temps, il a transcendé la cinématographie et en 2005, il a été classé 90 des meilleures citations de longs métrages au cours des 100 dernières années de l’industrie. La phrase a réussi à vulgariser la boisson et est devenue à la mode en ayant un espace dans le film, donc la gastronomie en a profité pour avoir l’un des cocktails les plus célèbres de l’histoire.

Si vous voulez avoir cette boisson classique chez vous, ici, nous vous dirons comment vous devez faire pour vous sentir comme l’agent 007. Tout d’abord, vous aurez besoin de ces ingrédients: 2 coups et demi de gin, 1 coup de vodka, 1/2 coup de Lillet blanc, des notes de bitter ou de tonic, de zeste de citron coupé en spirale et de soda.

+ Méthode de préparation

Pour préparer ce cocktail Vous devez placer tous les ingrédients, sauf le zeste de citron, dans un shaker. Là, vous allez bien mélanger avec de la glace puis servir dans un verre à Martini classique. Vous utiliserez le citron comme garniture, ainsi que ce peut être une olive, et enfin vous aurez la boisson James Bond prêt à le déguster à la maison. Très facile!