Nous allons faire un tour sur les rails dans ce guide. Rails et Minecarts ont été dans Minecraft depuis le début, mais leur fabrication n’est pas vraiment intuitive, donc de nombreux joueurs ont besoin d’aide pour la mise en page. La plupart d’entre eux suivent la même directive de base, mais de petits changements doivent être ajoutés pour créer des types spécifiques de rails ou de minecarts. Nous avons répertorié tous ces détails et les recettes ci-dessous.

Comment faire tous les rails et minecarts dans Minecraft

Pour rendre cette liste facile à suivre, nous l’avons triée en deux sections: Rails et Minecarts (logique!). Les Minecarts sont faciles, mais fabriquer différents types de rails peut être un peu compliqué. Nous allons suivre les guides ci-dessous et faire de l’artisanat.

Tous les rails

Rails (normaux)

Rails dans Minecraft peut être un peu cher en termes de ressources. Pourtant, ils deviennent très bénéfiques pour l’agriculture et la productivité. La recette ci-dessus est la recette de 16 rails. Les rails ne font rien de spécial par eux-mêmes. Vous les placez simplement sur le sol comme un chemin pour un Minecart à suivre!

Rail motorisé

Les rails motorisés sont là où les choses commencent à devenir plus amusantes. Lorsqu’ils sont mis sous tension avec une source Redstone activée, les rails motorisés permettent à votre Minecart d’avancer dans la direction disponible. Lorsque ces rails mènent à un bloc solide, les rails motorisés feront en sorte que votre Minecart aille dans le sens opposé du bloc. Si votre Minecart est déjà en mouvement et passe sur un rail motorisé, il fera avancer votre Minecart plus rapidement dans la même direction!

Rail d’activation

Les rails activateurs sont un peu compliqués en termes de comportement. Ils font l’une des quatre choses en fonction de ce qu’il y a dans le Minecart qui roule dessus et si l’activateur Rail est alimenté ou non avec Redstone. Si un Activator Rail est mis sous tension, il effectuera les opérations suivantes quelle que soit l’entité se trouvant dans le Minecart:

Joueurs et foules: Éjecte les joueurs et les monstres de la même manière qu’un joueur démonterait un Minecart.

Éjecte les joueurs et les monstres de la même manière qu’un joueur démonterait un Minecart. Blocs de commande: Engage les commandes dans un bloc de commandes tous les quatre ticks jusqu’à ce que le Minecart ne soit plus sur le rail.

Engage les commandes dans un bloc de commandes tous les quatre ticks jusqu’à ce que le Minecart ne soit plus sur le rail. TNT: Allume le TNT, il est donc amorcé et prêt à exploser en quelques secondes.

Allume le TNT, il est donc amorcé et prêt à exploser en quelques secondes. Trémies: Désactive le Hopper dans le Minecart, de sorte qu’il ne collecte plus d’objets dans ses réceptacles.

Détecteur Rail

Le Detector Rail agit comme un Bouton. Lorsqu’un Minecart roule sur le rail, il active le rail comme source d’alimentation pour Redstone jusqu’à ce que le Minecart ne soit plus sur le rail du détecteur. Une fois qu’il est éteint, la source d’alimentation se désactive. Ceci est un bloc commun vu et utilisé dans Minecraft Adventure Maps!

Minecarts

Ci-dessus, la recette d’un Minecart de base. Il nécessite moins de ressources qu’un rail, et la recette est le même modèle que vous utiliseriez pour fabriquer un bateau, sauf que vous utilisez des lingots de fer au lieu de planches. Une fois que vous avez terminé de créer un Minecart et que vous avez saisi le bloc approprié, vous êtes prêt à faire apparaître l’une des variantes de Minecarts ci-dessous!

Faire les autres types de Minecarts est extrêmement facile, car ils suivent tous la même idée de base. Vous pouvez fabriquer cinq chariots différents. Outre le Minecart lui-même, il vous suffit de placer le bloc que vous souhaitez utiliser au-dessus de l’élément Minecart pour en faire cette version de Minecart.

Comme vous pouvez le voir, les fabriquer est en effet facile. Vous pouvez les utiliser comme outils pratiques pour transférer des objets, activer des sources d’énergie Redstone ou même provoquer des destructions par explosions! Dans l’ensemble, les rails et les minecarts apportent beaucoup de plaisir et de fonctionnalités au jeu.

