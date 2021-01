Comment faire pousser des champignons dans Minecraft

Les champignons sont un aliment unique que les joueurs peuvent trouver à divers endroits Minecraft; Parallèlement à cela, ils peuvent également les cultiver, mais seulement s’ils les plantent d’une certaine manière.

Comment faire pousser des champignons rouges et bruns dans Minecraft

Il existe deux types de Minecraft les champignons, rouges et bruns, et les deux peuvent être cultivés de la même manière. La méthode principale consiste à créer une ferme souterraine ou en surface avec un toit au-dessus. Vous pouvez également placer des champignons sur n’importe quel bloc du jeu, mais si vous voulez qu’ils se propagent à d’autres blocs à mesure qu’ils grandissent, vous devrez utiliser de la terre.

Vous aurez également besoin d’une zone agricole avec au moins un niveau de lumière de 12 avant de pouvoir placer les champignons. Vous pouvez accomplir cela en surface en plaçant un toit au-dessus de la ferme; Cependant, vous devrez également faire attention à la façon dont vous placez vos torches. Si vous en mettez trop, les champignons ne pousseront pas; si vous en mettez trop peu, des foules hostiles commenceront à apparaître. Cela dit, pour contourner ce problème, vous devrez utiliser un éclairage encastré ou étendre vos torches.

Mais si vous avez du mal à obtenir le bon niveau de lumière, vous pouvez carrément l’ignorer en plantant les champignons dans les blocs suivants énumérés ci-dessous.

Nylium: Nylium est un nouvel ajout avec la mise à jour Nether; vous pouvez également en trouver deux versions. L’un se trouve dans des forêts déformées et l’autre dans des forêts cramoisies.

Mycélium : Vous pouvez trouver du mycélium dans les biomes des champs de champignons. En remarque, assurez-vous d’avoir une pelle enchantée avec une touche de soie avant d’essayer de casser des blocs de mycélium; si vous cassez un bloc sans lui, vous détruirez simplement le bloc.

Podzol: Si vous voulez trouver Podzol, vous pouvez le trouver à l’intérieur de la taïga des arbres géants et des biomes géants de la taïga de l’épinette.

Lorsque vous plantez des champignons dans l’un des blocs ci-dessus, ils peuvent pousser en toute sécurité à n’importe quel niveau de luminosité. Cependant, construire une ferme demande beaucoup de travail et il existe une meilleure façon d’obtenir rapidement beaucoup de champignons; c’est en cultivant des champignons géants.

Vous aurez besoin de beaucoup d’espace pour faire pousser des champignons géants, au moins quatre blocs de tous les côtés de champignons bruns et trois de champignons rouges. Vous devrez également utiliser l’un des trois blocs énumérés ci-dessus; vous aurez besoin de farine d’os avec cela.

Une fois que vous avez placé les blocs, récupérez votre farine d’os, placez-le dans votre barre de raccourcis et utilisez votre clé d’interaction sur le champignon. Cela fera pousser le champignon en un champignon géant, et sa récolte peut vous donner environ 20 champignons. Mais attention, vous devrez peut-être utiliser plus d’une farine d’os sur un champignon, selon le bloc sur lequel il est planté. Heureusement, obtenir de la farine d’os est vraiment facile Minecraft quand vous avez un composteur.

