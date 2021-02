Comment faire les meilleures planches de charcuterie

Il était une fois, nous vivions dans un monde où la seule planche de pâturage que nous considérions était le fromage et la charcuterie. Mais ensuite, Instagram et Pinterest sont arrivés et ont amélioré le jeu visuel de tout le monde. Et puis est venue une pandémie qui a entraîné un type d’ennui que nous n’avions jamais connu. D’une manière ou d’une autre, en un clin d’œil, nous sommes passés de belles et simples planches de charcuterie à des planches à dessert à plusieurs niveaux. N’importe quoi pourrait être sur une planche: déjeuner, brunch, crêpes, chocolat chaud – tout type de smorgasbord que vous pouvez imaginer.

À une époque où nous ne pouvons pas avoir de célébrations en personne – et bon sang, pouvons-nous même imaginer quelque chose comme un buffet en ce moment? – nous pouvons nous rappeler les jours de repas en commun en plongeant des ingrédients bien-aimés sur une planche.

Les avantages des planches plus simples sont évidents: sans trop cuisiner (ou quoi que ce soit), vous pouvez avoir un beau repas qui se sent festif. Mais où est la limite entre une planche utile et un plateau trop zélé qui finit par être pratiquement inutilisé.

Il existe quelques éléments clés d’un tableau de charcuterie qui peuvent aider à planifier n’importe quel type de planche. Tia Keenan, experte en fromages et auteur de « L’art de l’assiette de fromages », nous a rappelé de comprendre comment les planches à fromage ont évolué:

« Lorsqu’un traiteur fabrique un plateau de fromages pour une fête, il leur incombe d’ajouter beaucoup de choses supplémentaires car le fromage est la partie la plus chère du plateau », a-t-elle déclaré à 45secondes.fr Food. « Donc, quand nous sommes à la maison et que nous ‘ Je suis déterminé à manger un morceau de fromage Je veux que les gens se souviennent que le fromage est un ingrédient fini parfait.

Le fromage et la charcuterie ont toujours été d’excellents produits autonomes car ils sont destinés à apporter suffisamment de saveur, de texture et d’attrait visuel pour être la star de l’assiette. Ensuite, les joueurs de soutien devraient tous ajouter quelque chose au-delà du simple visuel. Les accompagnements classiques du plateau de fromages – tranches de pomme, noix, fruits secs – ont un but au-delà de la variété. Comme l’a souligné Keenan, «Il y a une raison pour laquelle c’est la chose classique et c’est parce que cela vous donne des fibres, des protéines, des produits laitiers et de la douceur, qui complète le tout. Il y a une raison pour laquelle cela a toujours fonctionné au-delà de l’esthétique.

Ainsi, lorsque vous pensez à construire une planche au-delà du fromage, prenez les mêmes principes avec vous: la première clé est de rassembler des ingrédients qui ont tous un but. Une photo d’une pension complète luxuriante est géniale, mais l’objectif principal de la pension est de manger. Chaque accompagnement doit correspondre thématiquement au tableau. Faites attention de ne pas mettre sur le plateau des choses qui ne sont pas comestibles. L’un des plus gros pièges d’une planche est de se concentrer tellement sur le visuel que vous finissez par gaspiller de la nourriture qui ne sera pas mangée mais qui restera trop longtemps pour être rangée.

La prochaine chose à considérer est d’avoir des joueurs vedettes et des joueurs de soutien: chaque thème de plateau doit avoir des éléments centraux, et le reste des éléments peut ajouter de la couleur, de la texture et une saveur supplémentaire. Les tartinades, les confitures, les épices et les garnitures peuvent tous contribuer grandement à rendre votre planche belle tout en offrant plus d’options pour personnaliser ce que vous mangez.

La température est un autre facteur important dans les planches: le fait est que tout le monde peut continuer à choisir et à en ajouter un peu plus à ses assiettes. Si un article doit être très chaud pour être apprécié, il n’est probablement pas idéal pour une planche. Les planches sont destinées au pâturage et beaucoup d’articles sont rapprochés, vous ne voulez donc pas surchauffer.

Enfin, souvenez-vous de l’occasion et du public: une planche pour une famille avec des enfants doit garder à l’esprit que les enfants vont tout attraper – vous ne voulez pas d’olives avec des noyaux dans lesquels ils pourraient mordre ou de moutardes épicées qu’ils ne seront pas capable d’identifier. Les vacances peuvent être une autre excellente excuse pour créer une planche, mais assurez-vous simplement que tout est lié. Une planche pour Pâques peut inclure des plats salés comme des œufs teints ou de l’agneau en tranches pour les sandwichs, mais si vous commencez à ajouter des Peeps décoratifs, vous aurez un profil de saveur discordant. Gardez chaque planche cohérente et vous aurez la configuration de repas parfaite.

Le ciel est désormais la limite en matière de planches, mais quelques versions particulières se sont révélées particulièrement remarquables.

Comment faire une planche de charcuterie pour le déjeuner

La planche à lunch est le paradis ultime des brouteurs et peut inclure une multitude d’articles, mais la plus grande chute de pratiquants potentielle va dans trop de directions. Il est important de centrer votre planche à lunch autour d’un profil et d’un concept de saveur afin que chacun puisse construire une assiette à partir de tout ce qui a été établi.

La planche à lunch est le paradis ultime des brouteurs. Ali Rosen

La configuration la plus simple consiste à préparer du pain qui peut ensuite être garni d’une variété d’ingrédients. Vous voulez vous assurer qu’il y a une base pour le pain – beurre, fromage, houmous ou autres tartinades fonctionnent très bien ici. Ajoutez des produits comme les avocats, les tomates, les carottes et les radis pour donner de la texture, de la saveur et une dose importante de couleur. Les éléments préparés comme les olives, les œufs à la coque, les viandes ou les cornichons peuvent être l’ajout central. Enfin, si vous souhaitez donner plus de saveur, des citrons ou des petits bols de mélanges d’épices peuvent également être inclus pour tout lier.

Comment faire une planche de charcuterie à crêpes

L’une des folies les plus populaires dans le phénomène de la planche est la planche à crêpes. Une torsion excitante sur le classique, c’est comme une fête sur une planche. L’élément central est, bien sûr, les crêpes. Empilez-les ou répartissez-les en une ligne pour les rendre aussi attrayantes que possible, puis entourez-les d’articles qui se marient parfaitement – le bacon ou la saucisse crée un contrepoint parfait. Et puis les garnitures pour les crêpes peuvent couvrir toute la gamme – le sirop et le beurre classiques peuvent être accompagnés de crème fouettée, de baies, de miel, de chocolat, de beurre d’arachide ou de confiture.

Mettez des crêpes sur une planche et cela devient instantanément une fête. Ali Rosen

La seule considération avec une planche à crêpes est de savoir si vous voulez garder les crêpes au chaud avant de les servir. J’aime bien disposer le reste des éléments de la planche, puis ajouter les crêpes en dernier pour que la première bouchée soit chaude, mais comme elles finissent toutes par refroidir de toute façon et que les crêpes sont merveilleuses à n’importe quelle température, cela dépend de vos préférences personnelles. .

Une planche de bagels est une autre excellente idée pour un petit-déjeuner. Ali Rosen

Comment faire une planche de charcuterie granola

Si vous cherchez à garder le petit-déjeuner sain, une planche de granola peut ajouter une personnalisation amusante pour toute la famille d’une manière qui n’inclut pas vos enfants qui rebondissent sur les murs. Cela commence par un bon granola car la pièce maîtresse et les garnitures sont infinies à partir de là. Vous pouvez avoir une sélection de produits laitiers – lait, yogourt, laits de noix, fromage cottage – ou simplement vous en tenir à un. Si vous voulez avoir plus de fantaisie. vous pouvez mettre votre yogourt dans une noix de coco afin de pouvoir également retirer de la noix de coco fraîche avec votre yogourt, puis ajouter les garnitures que vous aimez – les baies, les agrumes et les fruits secs peuvent ajouter de la saveur et de la texture. Les graines comme le lin ou le chia peuvent donner une autre dose de santé, ou, si vous voulez un peu plus de douceur, du miel, du sirop d’érable ou de la confiture peuvent être ajoutés au mélange.

Pour une prise plus saine d’une planche de petit-déjeuner, définissez toutes les fixations d’un bol granola. Ali Rosen

Comment faire une planche de charcuterie à dessert

Il n’y a pas de problème avec une planche à dessert. Ajoutez un tas de délicieuses friandises sur un plateau de toute sorte et personne ne se plaindra, mais il existe toujours une méthode pour faire chanter votre version particulière. Une variété de textures et de saveurs est toujours aussi importante même lorsque tout est sucré. Un ou deux articles cuits au four – comme des petits gâteaux, des gâteaux ou des biscuits – peuvent être au centre du plateau. Ensuite, de petites collations au chocolat comme des noix couvertes, des bretzels ou de l’écorce peuvent servir de friandises en une seule bouchée. Vous pouvez même ajouter des trempettes comme du chocolat fondu, du Nutella ou du beurre d’arachide pour créer encore plus de personnalisation. Ajouter de la légèreté avec des fruits frais, des fruits confits, des copeaux de noix de coco et des bonbons acidulés peut compléter le tout.

Une planche à dessert est toujours une bonne idée. Ali Rosen

Comment faire un plateau de charcuterie au fromage classique

Il y a une raison pour laquelle la charcuterie et le fromage sont les classiques. La texture crémeuse du fromage combinée au gras salé des charcuteries est une combinaison qui ne peut pas se tromper. Souvent, un plateau de fromages aura trois fromages à cause des trois laits pour le fromage – vache, chèvre et mouton. Vous pouvez également avoir une variété de fromages en optant pour des fromages à pâte dure et à pâte molle ou des fromages doux et d’autres puants. Mais comme l’a noté Keenan, vous voulez vous assurer de ne pas aller trop loin en matière de fromage:

« Vous pouvez avoir une surcharge sensorielle assez rapidement », dit-elle. « Avoir trois fromages est suffisant pour vous donner de la variété, mais pas au point que vous allez vous fatiguer mentalement ou que votre bouche devienne confuse. »

C’est le classique pour une raison. Ali Rosen

C’est une pensée similaire pour la charcuterie – le salami dur peut se marier à merveille avec du prosciutto ou de la mortadelle plus doux. Et puis vous assurer d’avoir une saveur supplémentaire avec des classiques comme la pomme, les raisins, la confiture, les noix ou les craquelins ira un long chemin.

Quoi que vous choisissiez de faire avec vos planches, nous avons tous besoin de quelque chose qui semble festif pendant que nous attendons que la vie revienne à la normale. Donc, si une planche peut nous aider, c’est une tendance à essayer!