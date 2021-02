Comment faire le parfait PB&J d’Ina Garten

Les Américains ont des opinions très fortes sur la façon de préparer le parfait sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée – et Ina Garten ne fait pas exception.

Vendredi, la Contessa Barfoot nous a tous aidés à apprécier les #simplepleasures de la vie (son hashtag), avec un post digne de bave d’un PB&J qu’elle a apprécié avec son mari, Jeffrey, lors d’un déjeuner hivernal au bord de la mer.

Le pain blanc était croustillant et doré sur le dessus et moelleux et blanc au centre. La méthode de grillage était peut-être un peu non conventionnelle, mais n’importe quel opposant se retirerait rapidement à un aperçu de ces boules de beurre d’arachide étincelantes mélangées à de la confiture de couleur cramoisie dégoulinant toujours aussi délicatement sur la table.

Les adeptes se sont retournés pour sa version améliorée du classique des enfants, tout comme ils l’ont fait pour la mise à niveau de Garten vers le fromage grillé et la soupe aux tomates.

« Pourquoi ton PB&J ressemble-t-il à Henry Cavill dans un smoking et le mien ressemble à mon père dans un costume de loisir vers 1978 ?? » un fan a écrit.

Giada De Laurentiis a applaudi le PB&J, Katie Couric a commenté à quel point cela « semble rêveur » et l’acteur Melissa McCarthy a déclaré que le sandwich pourrait « améliorer un tas de choses » – tous des sentiments que nous partageons.

Passons maintenant aux choses importantes: qu’y a-t-il dans le parfait PB&J de Garten? Bien qu’elle n’ait pas immédiatement renversé les ingrédients dans sa légende ou sur son blog, elle a lentement mais sûrement répondu aux questions dans les commentaires, révélant ses secrets de sandwich.

Certains peuvent s’attendre à ce que les ingrédients du sandwich soient faits maison – des cacahuètes écrasées en beurre avec un mortier et un pilon et des conserves faites avec des fruits de son jardin. Étonnamment, cependant, les trois ingrédients étaient préfabriqués. Après tout, la Contessa aux pieds nus Est-ce que dire que, dans certains cas, l’achat en magasin est très bien.

Voici les ingrédients exacts avec lesquels elle fabrique ses PB & Js:

Pain blanc de Pepperidge Farms, grillé, pour qu’il conserve son croquant et ne soit pas détrempé par les tartinades lorsqu’il est pris sur le pouce. Skippy Creamy Peanut Butter, bien sûr. Un classique. La confiture de framboises « incroyable » d’Eli Zabar, qui est une folie à 25 € pour un pot de 16 onces, mais qu’elle appelle son « une indulgence » dans la recette simple.

Eh bien, si nous voulons vivre la vie chérie d’Ina et Jeffrey Garten, c’est juste le prix que nous devrons payer.