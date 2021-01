Leah est l’un de nos personnages préférés de Stardew Valley. Elle passe la plupart de son temps seule à faire de l’art chez elle et semble toujours avoir une disposition ensoleillée et passive. Si vous recherchez une romance avec Leah dans le jeu, vous êtes au bon article.

Comment faire l’amour avec Leah à Stardew Valley: meilleurs cadeaux et calendrier

Leah a un passé mouvementé, et pendant que vous essayez de gagner son affection, ce passé sort. Son ex Kel fait même une apparition à un moment donné pour essayer de la reconquérir. Heureusement, Leah refusera quoi qu’il arrive, mais cela ne facilite pas la construction d’une relation amoureuse entre vous deux. Lisez ci-dessous pour savoir quand et comment gagner son intérêt.

Emplacement principal: Son chalet sur le côté est de la forêt de Cindersap

Son chalet sur le côté est de la forêt de Cindersap Anniversaire: Hiver 23

Cadeaux

Les cadeaux sont le moyen le plus rapide de gagner des cœurs à travers n’importe quel personnage. Si vous leur offrez des cadeaux qu’ils aiment et aiment, vous déclencherez les cinématiques et en apprendrez un peu plus à leur sujet. Offrir les meilleurs cadeaux à Leah peut également déclencher des conversations exclusives que vous n’auriez pas pu voir autrement. Lui offrir un cadeau qu’il adore le jour de son anniversaire peut même augmenter votre niveau de cœur de deux cœurs en une seule fois! Voici les cadeaux que Leah aime.

Toutes les amours universelles

Fromage de chèvre

Muffin aux graines de pavot

salade

Sauté

Truffe

Mélange de légumes

Du vin

Programme

Suivre son emploi du temps peut être délicat car il change en fonction du jour, de la météo et des événements et tâches qui se sont produits. Ci-dessus, une image de l’endroit où se trouve son chalet, et ci-dessous la liste complète des horaires.

Printemps

Ordinaire 09h00 – Sculpter dans son chalet. 12h00 – Se tient près du bord de la rivière au sud-ouest de son chalet. 15:00 – Promenades jusqu’au bout de la jetée dans la forêt de Cindersap et dessine. 18h30 – Debout sur le côté ouest de l’étang. 19h30 – Debout devant sa bibliothèque. 22h00 – Debout à sa table. 12h00 – Va au lit.

Lundi 09h00 – Sculpter dans son chalet. 11h00 – Va au magasin général de Pierre. 17h00 – Rentre à la maison et se tient devant sa bibliothèque. 22h00 – Debout à table dans sa maison. 12h00 – Va au lit.

Jour de pluie, vendredi et samedi 09h00 – Sculpter dans son chalet. 12h00 – Peindre à son chevalet. 14h00 – Debout devant sa bibliothèque. 16h00 – Boire au Stardrop Saloon. 23h40 – Rentre à la maison et va se coucher.

Le 16 seulement 09h00 – Sculpter dans son chalet. 10h30 – Se rend dans la salle d’attente de la Clinique. 13h30 – Se rend dans la salle d’examen de gauche de la clinique. 16h00 – Va au salon Stardrop. 23h40 – Rentre à la maison et va se coucher.



Été

Normal – Pont réparé 09h00 – Sculpter dans son chalet. 12h00 – Quitte son chalet pour dessiner dans les bassins de marée de la plage. 19h00 – Rentre à la maison pour se tenir devant sa bibliothèque. 22h00 – Debout à sa table. 12h00 – Va au lit.

Normal – Pont non réparé 09h00 – Sculpter dans son chalet. 12h00 – Quitte son chalet pour dessiner au bord de la plage, au sud de l’entrée. 19h00 – Rentre à la maison pour se tenir devant sa bibliothèque. 22h00 – Debout à sa table. 12h00 – Va au lit.

Lundi 09h00 – Sculpter dans son chalet. 11h00 – Shopping au magasin général de Pierre 17h00 – Rentre à la maison pour se tenir devant sa bibliothèque. 22h00 – Debout à sa table. 12h00 – Va au lit.

Jour de pluie, vendredi et samedi 09h00 – Sculpter dans son chalet. 12h00 – Peindre à son chevalet. 14h00 – Debout devant sa bibliothèque. 16h00 – Boire au Stardrop Saloon. 11 h 40 – Rentre à la maison et va se coucher.



L’automne

Ordinaire 09h00 – Sculpter dans son chalet. 12h00 – Debout sur le côté est de la rivière en ville, au-dessus du forgeron. 19h00 – Rentre à la maison pour se tenir devant sa bibliothèque. 22h00 – Debout à sa table. 12h00 – Va au lit.

Lundi 09h00 – Sculpter dans son chalet. 11h00 – Shopping au magasin général de Pierre 17h00 – Rentre à la maison pour se tenir devant sa bibliothèque. 22h00 – Debout à sa table. 12h00 – Va au lit.

Jour de pluie, vendredi et samedi 09h00 – Sculpter dans son chalet. 12h00 – Peindre à son chevalet. 14h00 – Debout devant sa bibliothèque. 16h00 – Boire au Stardrop Saloon. 11 h 40 – Rentre à la maison et va se coucher.



L’hiver

Ordinaire 09h00 – Sculpter dans son chalet. 12h00 – Peindre à son chevalet. 14h00 – Debout devant sa bibliothèque. 16h00 – Boire au Stardrop Saloon. 12h00 – Rentre à la maison et va se coucher.

Lundi (pas de pluie) 09h00 – Sculpter dans son chalet. 11h00 – Shopping au magasin général de Pierre 17h00 – Rentre à la maison pour se tenir devant sa bibliothèque. 22h00 – Debout à sa table. 12h00 – Va au lit.

Le 15 seulement 09h00 – Sculpter dans son chalet. 12h00 – Peindre à son chevalet. 14h00 – Debout devant sa bibliothèque. 16h00 – Assister au marché nocturne. 11 h 40 – Rentre à la maison et va se coucher.



Mariage

Lundi 8h30 – Marcher jusqu’au pont de la forêt de Cindersap, au sud-ouest de son chalet. 15:00 – Debout à l’extérieur de son chalet. 17h30 – Retourne à la ferme.



Événements d’amitié

Les événements d’amitié sont un bon moyen de perdre de l’affection. Vous trouverez ci-dessous les options dont vous disposez et ce que vous devez éviter.

Deux coeurs Une fois que vous avez dépassé les couches extérieures, la vraie nature commence à apparaître … C’est la même chose avec les gens. (Aucun effet) En fait, je préfère l’aspect du bois brut et pur. (Aucun effet) (effrayant) Puis-je avoir un baiser? (-100 amitié) Cependant, je dois admettre … ce n’est pas facile de payer les factures en tant qu’artiste. Pourquoi n’avez-vous pas d’exposition d’art en ville? (Aucun effet) Pourquoi ne vendez-vous pas votre art sur Internet? (Aucun effet)

Quatre coeurs Quand elle demande si c’était égoïste de quitter la ville pour devenir artiste Non, il fallait le faire. (Aucun effet) Non, et ton ex a l’air d’un idiot. (Aucun effet) Non, mais vous auriez mieux fait de rester en ville. (-20 amitié) Ouais, un peu. (-20 amitié) Ouais, mais il est naturel de se soucier de soi en premier. (-20 amitié)



C’est ça! Avec toutes ces informations, vous êtes prêt à gagner les affections de Leah. Est-ce que j’entends les cloches de mariage?

Il y a d’autres excellents articles de Stardew Valley à découvrir! Obtenir le fruit antique est facile avec ce guide!