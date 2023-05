Comment faire en sorte que Google ne soit pas le navigateur Google Chrome sur PC

Netgear EX6110 Émetteur et récepteur réseau Blanc 10, 100, 300 Mbit/s

NETGEAR EX6110.<br/>Type: Émetteur et récepteur réseau, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,300 Mbit/s, Navigateurs supportés: Microsoft® Internet Explorer® 8.0, Firefox® 20 or Safari® 5.1 or Google Chrome 25.0....<br/>Type d'antenne: Interne.<br/>Standards wifi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Algorithme de sécurité soutenu: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK.<br/>Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier/corps: Plastique.<br/>Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz