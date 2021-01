Comment faire du vin à Stardew Valley

Brasserie Little Valley Withens Pale - Bière blonde anglaise bio 4.2% - 6 bouteilles de 33cl

Cette Withens Pale est une bière biologique brassée à partir de malt clair, torréfié et non torréfié, caractéristique des bières pale Ale. Très douce, cette bière à la robe dorée et aux reflets roux dévoile de délicates notes d'agrumes et d'épices, qui viennent en partie de l'utilisation du houblon Cascade