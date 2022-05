Comment faire du pain maison parfait sans machine à pain

La cuisson du pain fait partie de ces incontournables de la cuisine classique. Mais cela demande de la préparation et de la précision lorsqu’il s’agit de s’en tenir à la recette. Faire du pain à l’ancienne avec vos mains s’est toujours avéré être la meilleure façon de faire du pain. Voici quelques outils de base dont vous aurez besoin pour faire votre pain maison sans le four !

Photo : Kate Remmer/Unsplash

Un couteau d’établi

Un couteau d’établi est un couteau plat qui ressemble à une règle large. Il est utilisé pour marquer des coupes dans la pâte, créant des portions égales. Ce couteau spécial peut facilement gratter la pâte de n’importe quelle surface et ne laisse aucune trace. Ils sont bon marché et faciles à trouver et vous pouvez les acheter pour moins de 8 €.

Une balance alimentaire

Avoir les bonnes mesures est crucial lorsqu’il s’agit de faire du pain. Lorsqu’il s’agit de mesurer la farine, il est préférable de se fier à des mesures pondérées plutôt qu’à des mesures en tasse. Une balance de cuisine est essentielle dans n’importe quelle cuisine et c’est un outil compact à avoir !

Photo : Nadya Spetnitskaya/Unsplash

Un thermomètre de cuisine

Un thermomètre de cuisine vous donnera la texture parfaite du pain à chaque fois. Un thermapen est plus cher, mais c’est un thermomètre numérique facile à nettoyer et sans tracas. Il peut mesurer les températures de l’eau, de la pâte et du pain. Il est préférable de s’appuyer sur un seul outil d’étude qui est un bon investissement car vous savez qu’il résistera à tout type de cuisine.