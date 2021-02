Comment faire du miel avec des ruches à Valheim

Comme Winnie l’Ourson, vous aurez besoin de beaucoup de miel pour l’hydromel Valheim, mais pour obtenir du miel, vous devrez construire des ruches; voici ce que vous devez savoir et comment le faire.

Comment faire du miel à Valheim

Faire du miel Valheim, vous devrez construire des ruches avec dix bois et une reine des abeilles que vous obtenez en détruisant des ruches dans des huttes abandonnées. Vous pouvez trouver ces huttes abandonnées partout dans le monde du jeu, mais principalement dans le biome des prés et parfois dans le biome des marais.

Lorsque vous trouvez une chasse, la ruche sera quelque part à l’intérieur du bâtiment, et vous devrez la détruire pour obtenir la ruche; nous vous recommandons d’utiliser une flèche de tir à pleine charge, car elle la détruira d’un seul coup. Après cela, vous devriez obtenir au moins une reine comme butin au sol.

Une fois que vous aurez la reine des abeilles, vous pourrez fabriquer votre ruche avec un marteau, mais assurez-vous de la mettre dans un endroit sûr, car les monstres à proximité deviendront agro à proximité. Parallèlement à cela, vous devrez mettre dans une zone ouverte, sinon les abeilles deviendront malheureuses;

S’ils sont dans un espace ouvert, ils seront heureux. Vous aurez également besoin de garder les abeilles heureuses pour faire du miel, et après un certain temps, une fois la ruche placée, vous obtiendrez jusqu’à quatre miel par ruche.

Après avoir obtenu du miel, vous pouvez l’utiliser dans les recettes d’hydromel suivantes et plus encore.

Hydromel résistant au poison

Hydromel d’endurance moyenne

Hydromel d’endurance mineur

Hydromel à santé moyenne

Hydromel de santé mineur

Hydromel résistant au gel

Hydromel savoureux

Ragoût de serpent

